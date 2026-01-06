Головна Країна Суспільство
У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку
Дует з України зірвався з висоти під час виступу в цирку Німеччини
фото: Bild

Українські артисти впали на підлогу з висоти близько 6 метрів

У Німеччині в місті Штутгарт дует Flight of Passion, до якого входять 19-річна Дар'я та 49-річний Дмитро, зірвалися з висоти під час виступу в цирку. Нещасний випадок стався на очах у близько 2400 тис. глядачів, пише «Главком» із посиланням на Heute.

Українські акробати піднімалися вгору на спеціальних стрічках та виконували різні трюки. Однак один з них закінчився тим, що вони разом впали на підлогу з висоти в кілька метрів. Одна з відвідувачів вистави розповіла, як саме це відбулося. «Вони глухо вдарилися об підлогу. Чоловік зміг трохи піднятися і залишився сидіти, а жінка залишалася нерухомою», – розповіла жінка.

19-річна Дар'я та 49-річний Дмитро, зірвалися з висоти під час виступу
19-річна Дар'я та 49-річний Дмитро, зірвалися з висоти під час виступу
фото: Bild

Після цього на місце подій приїхала поліція та рятувальники. Українських артистів госпіталізували до різних медзакладів, а правоохоронці розпочали розслідування. Людей з намету евакуювали. У цирку згодом повідомили, що акробати перебувають у свідомості, вони побажали, аби вистава продовжилася, тому людей перевели до іншого намету, де через годину шоу продовжили.

За словами керівника постановки Даліен Коен, акробати впали з висоти 5-6 метрів. Проте їх падіння пом’якшили тирса та килими. Артисти були при свідомості після падіння, але отримали травми. Зокрема відомо, що Дмитро отримав травму стоп, а Дар’я відчула біль у спині.

Раніше «Главком» писав, як у Запорізькому цирку стався нещасний випадок. Під час виступу акробати зірвалися із п'ятиметрової висоти. Відомо, що в дівчини стався струс мозку, а хлопець зламав ногу.

Теги: Німеччина артист цирк українці за кордоном

У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку
У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
Житло та зарплати 40 тиc. грн: Кім назвав пріоритети розвитку медицини на 2026 рік
Житло та зарплати 40 тиc. грн: Кім назвав пріоритети розвитку медицини на 2026 рік
Асоціація прифронтових міст і громад закликає підтримати території підвищеного ризику
Асоціація прифронтових міст і громад закликає підтримати території підвищеного ризику
6 січня – день народження Стуса та Сосюри: цікаві факти про поетів
6 січня – день народження Стуса та Сосюри: цікаві факти про поетів
Сім років тому Україна отримала Томос. Як це було (фото, відео)
Сім років тому Україна отримала Томос. Як це було (фото, відео)

