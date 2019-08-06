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    Суспільство

    Народна артистка Ірина Білик сподівається, що Зеленський помирить українців і росіян

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    Ірина Білик заявила, що всі хочуть бачити нових людей у владі і саме з ними пов'язують всі свої надії - Народна артистка Ірина Білик сподівається, що Зеленський помирить українців і росіян
    Ірина Білик заявила, що всі хочуть бачити нових людей у владі і саме з ними пов'язують всі свої надії

    Артистка впевнена, що «дуже багато людей сподіваються на примирення, тому і голосують за «Партію Зе»

    Народна артистка України Ірина Білик сподівається, що президент Володимир Зеленський помирить українців і росіян. Про це вона заявила в інтерв’ю російському виданню «Дни.ру».

    Співачка заявила, що хотіла б аби російські і українські артисти зібралися на одному концерті.

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    «Ви ж знаєте, яка зараз у нас ситуація ... Але ми все дуже чекаємо, що вона зміниться, що наші країни зможуть домовитися, що буде такий момент, коли всі артисти виступлять на одному концерті», - заявила Білик російському журналісту.

    Артистка впевнена, що «дуже багато людей сподіваються на примирення, тому і голосують за «Партію Зе» («Слуга народу» - ред.)».

    «Всі хочуть бачити нових людей у владі і саме з ними пов'язують всі свої надії», - вважає Білик.

    Російський журналіст зазначив, що і у них, зокрема, співак і друг Ірини Білик Філіп Кіркоров «теж покладає великі надії на Зеленського, з яким він разом знімався у фільмі «Кохання у великому місті».

    Нагадаємо, Кіркоров підтримав Maruv, яка ледь не прописалася у Росії.

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    Росія Ірина Білик Україна артист
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