Хто б сумнівався… Кіркоров підтримав Maruv, яка ледь не прописалася у Росії



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За даними російських ЗМІ, Maruv збирається виступити на музичній премії пропагандистського видання

Пилип Кіркоров, який цьогоріч виступить продюсером номеру представника Росії на Євробаченні 2019, прокоментував виступ можливої конкурентки Сергія Лазарєва на конкурсі української співачки Maruv, що виграла національний відбір в Україні.

Зокрема, він підтримав слова Анни Корсун (справжнє ім’я Maruv) щодо того, що не слід на конкурсі змішувати політику (очевидно, під «політикою» мається на увазі підтримувана Росією війна на Донбасі і окупація тією ж РФ Криму – ред.) і музику.

«Я дуже радий, що талановита дівчинка сказала відкрито правду, що «Євробачення» - це пісенний конкурс і нічого більше. Вона виграла фінал і удостоїлася честі представити Україну. І люди голосували за неї і її пісню поза всяких політичних пристрастей. Це - найголовніше, як би не провокували, ні доводили бідолаху до сліз під час цього важкого випробування. Вона гідно відповіла, гідно трималася і гідно виграла конкурс. Тим більше приємно, що вона говорить дуже хороші речі про Сергія (Лазарєва). Адже в українському «Голосі» (ще в 2014 р - прим. Редакції) Maruv (тоді просто Анна Корсун) була в команді Лазарєва», - сказав він в інтерв’ю російському пропагандистському виданню «МК».

Кіркоров також заявив, що український національний відбір супроводжувався шантажем.

«EBU (Європейський мовний союз) дуже жорстко стежить за тим, щоб не було ніякої політики в конкурсі. Ніяких закликів, ніяких атак і тим більше ніякого тиску і шантажу, які я спостерігав під час трансляції на українському національному відборі. Дуже цікаво, що про всю цю ситуацію зараз скаже EBU. Так що повторюся: я дуже радий, що Maruv перемогла і, головне, я радий, що вона відкрито сказала правду», - сказав він.

За даними «МК», сама Maruv поки не збирається міняти свої плани, в які дійсно входить кілька виступів в Росії, включаючи її участь в музичній церемонії «МК» Zd Awards-2018.

Відомо, що співачка Maruv проводить гастролі в Росії, і не має наміру їх припиняти. Вона також у 2018 році отримала російську музичну премію МузТв. До того ж виступала у програмі «Вечірній Ургант», яка транслюються російським пропагандистським «Первым каналом».

Зазначимо, Пилип Кіркоров є музичним продюсером номеру представника Росії на Євробаченні 2019 Сергія Лазарєва. У 2016 році Кіркоров також був учасником команди Лазарєва, який тоді зайняв друге місце, поступившись українській співачці Джамалі.

Під час телевізійного проекту «Голос країни» у 2014 році співачка Maruv, яка тоді виступала під своїм ім’ям Анна Корсун, була в команді Сергія Лазарєва, який був серед суддів.

Раніше телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ.

Букмекери оцінили шанси української співачки Maruv на перемогу на конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Ізраїлі. Зокрема, букмекерська контора bet365 прогнозує, що Maruv займе 4 місце за підсумками фіналу.

Ліцензіаром композиції Siren Song, яку виконала українська співачка Maruv на національному відборі на конкурс Євробачення є російський лейбл Warner Music Russia.