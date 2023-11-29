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Наслідки негоди в України: яка ситуація на дорогах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наслідки негоди в України: яка ситуація на дорогах
Наслідки негоди в Україні
фото: ДСНС

Від початку негоди рятувальники відбуксирували 1 тис. 918 транспортних засобів

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено та знято всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Із початку доби 29 листопада силами ДСНС здійснено 66 залучень по буксируванню транспорту у 12 областях.

Загалом від початку негоди 26 листопада рятувальниками відбуксировано 1 тис. 918 транспортних засобів, у тому числі 33 автобуси та 33 карети швидкої допомоги, прибрано 178 дерев, надано допомогу понад 4 тис. людей, із них 240 дітям.

Знеструмленими залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.

Порушень залізничного сполучення також немає.

Раніше повідомлялося, що негода вже забрала життя 12 людей.

Теги: снігопад дороги ДСНС

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