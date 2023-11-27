Негода в Україні. Вчителька провела онлайн-урок зі «снігового полону»

Вчителька разом з пасажирами та водієм 20 годин провела у сніговому полоні

В Одеській області вчителька провела онлайн-урок зарубіжної літератури в заметеному автобусі.

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Про це повідомляє odessa.online.

За наявними даними, автобус застряг на трасі Одеса – Рені. Вчителька разом з пасажирами та водієм 20 годин провела у сніговому полоні, але о 8 годині ранку все одно розпочала онлайн-урок.

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За словами начальниці Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич, це вчителька одеського ліцею №67 Марина Червенкова.

Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси.

По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП «Одесміськелектротранс».

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Одеську область завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП, тож рух транспорту довелося частково перекрити. У зв’язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) та М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (об’їзд м. Одеси).

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25-30 м/с. У мережі публікують кадри, на яких помітно, що область засипало снігом, особливо Ізмаїльський район.