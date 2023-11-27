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Негода в Україні. Вчителька провела онлайн-урок зі «снігового полону»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Негода в Україні. Вчителька провела онлайн-урок зі «снігового полону»
Вчителька знайшла можливість провести урок, попри негоду
скріншот з відео

Вчителька разом з пасажирами та водієм 20 годин провела у сніговому полоні

В Одеській області вчителька провела онлайн-урок зарубіжної літератури в заметеному автобусі.

Про це повідомляє odessa.online.

За наявними даними, автобус застряг на трасі Одеса – Рені. Вчителька разом з пасажирами та водієм 20 годин провела у сніговому полоні, але о 8 годині ранку все одно розпочала онлайн-урок.

За словами начальниці Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич, це вчителька одеського ліцею №67 Марина Червенкова.

Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси.

По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП «Одесміськелектротранс».

Одеську область завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП, тож рух транспорту довелося частково перекрити. У зв’язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) та М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (об’їзд м. Одеси).

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25-30 м/с. У мережі публікують кадри, на яких помітно, що область засипало снігом, особливо Ізмаїльський район.

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Теги: вчитель автобус Одеса

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