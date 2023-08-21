Наслідки підриву Каховської ГЕС. Запрацювала перша гілка нового водогону (фото)

Близько чверті мешканців Кривого Рогу отримають доступ до централізованого водопостачання

Запущено процес забору води для мешканців Кривого Рогу через першу нитку в ланці «Інгулець-Кряжево». Це частина нового магістрального водогону на Дніпропетровщині, який почали будувати на третій день після теракту на Каховській ГЕС. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков.

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Зазначається, що близько чверті мешканців Кривого Рогу отримають доступ до централізованого водопостачання.

Кубраков запевнив, що якість води відповідає всім нормам та стандартам.

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«Інгульець-Кряжево» складається з чотирьох ниток. Запуск решти трьох має відбутися на початку осені. З початком забору через «Інгульець-Кряжево» вода з річки Інгулець подається насосною станцією в підземний трубопровід. Далі відкритим каналом потрапляє у південне водосховище і подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.

Проєкт магістрального водогону безпрецедентний як за термінами, так і за обсягом робіт та номенклатурою обладнання. Він містить три ланки загальною довжиною майже 150 км. Попереду – запуск ще двох ліній: «Марганець-Нікополь-Покров» (довжина 40,9 км) та «Запоріжжя-Томаківка-Марганець» (76,7 км).

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Віцепрем’єр повідомив, що роботи на будівництві магістрального водогону продовжуються безперервно.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що за попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС, передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі. А також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. Про це йдеться на сайті Мінагрополітики. Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

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У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.