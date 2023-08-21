Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Запрацювала перша гілка нового водогону (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Запрацювала перша гілка нового водогону (фото)
Частина нового магістрального водогону на Дніпропетровщині
фото: Мустафа Найєм / Telegram

Близько чверті мешканців Кривого Рогу отримають доступ до централізованого водопостачання

Запущено процес забору води для мешканців Кривого Рогу через першу нитку в ланці «Інгулець-Кряжево». Це частина нового магістрального водогону на Дніпропетровщині, який почали будувати на третій день після теракту на Каховській ГЕС. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков.

Зазначається, що близько чверті мешканців Кривого Рогу отримають доступ до централізованого водопостачання.

Кубраков запевнив, що якість води відповідає всім нормам та стандартам.

«Інгульець-Кряжево» складається з чотирьох ниток. Запуск решти трьох має відбутися на початку осені. З початком забору через «Інгульець-Кряжево» вода з річки Інгулець подається насосною станцією в підземний трубопровід. Далі відкритим каналом потрапляє у південне водосховище і подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.

Проєкт магістрального водогону безпрецедентний як за термінами, так і за обсягом робіт та номенклатурою обладнання. Він містить три ланки загальною довжиною майже 150 км. Попереду – запуск ще двох ліній: «Марганець-Нікополь-Покров» (довжина 40,9 км) та «Запоріжжя-Томаківка-Марганець» (76,7 км).

4 фото
На весь екран

Віцепрем’єр повідомив, що роботи на будівництві магістрального водогону продовжуються безперервно.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що за попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС, передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі. А також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. Про це йдеться на сайті Мінагрополітики. Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. 

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках. 

Читайте також: Трагедія на Херсонщині: яка ситуація наразі (фото)
Теги: Кривий Ріг Каховська ГЕС вода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок підриву водосховища майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води
Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню – Клименко
18 серпня, 21:51
Колишнє Каховське водосховище
Який вигляд має Каховське водосховище через два місяці після теракту: відео
18 серпня, 13:52
Рівень води в районі однієї з вулиць Уссурійська досяг трьох поверхів
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)
12 серпня, 09:34

Суспільство

Якими державними символами найбільше пишаються українці: результати опитування
Якими державними символами найбільше пишаються українці: результати опитування
В Україні може з’явитись новий вид поліції
В Україні може з’явитись новий вид поліції
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Запрацювала перша гілка нового водогону (фото)
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Запрацювала перша гілка нового водогону (фото)
Cкорочення листонош. Друковані ЗМІ б'ють на сполох
Cкорочення листонош. Друковані ЗМІ б'ють на сполох
Ракетна атака по Чернігову: внаслідок удару постраждала родина журналістів
Ракетна атака по Чернігову: внаслідок удару постраждала родина журналістів
Стан мостів в Україні: комісія представила остаточні висновки
Стан мостів в Україні: комісія представила остаточні висновки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
9408
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
7320
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
4534
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
4387
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
4028
Влада розраховує на безкінечну фінансову допомогу? Мушу вас розчарувати

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Сьогодні, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту