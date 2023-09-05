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Зеленський звільнив очільника Донецької ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив очільника Донецької ОВА
Павло Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2019 року
фото з відкритих джерел

Кириленко ймовірно стане новим очільником Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 558/2023 про звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. 

«Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в повідомленні.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.

Нагадаємо, Рада сьогодні також звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Та Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Теги: війна Донеччина Володимир Зеленський звільнення

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