Зеленський звільнив очільника Донецької ОВА

Павло Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2019 року

Кириленко ймовірно стане новим очільником Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 558/2023 про звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

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«Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в повідомленні.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.

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Нагадаємо, Рада сьогодні також звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Та Олексія Резнікова з посади міністра оборони.