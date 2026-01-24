Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо

Сторони у перемовинах не йдуть на компроміси

В Об'єднаних Арабських Еміратах продовжується другий раунд надважливих тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Попри сподівання міжнародної спільноти, станом на 24 січня сторони не демонструють готовності до поступок, а дискусії навколо територіальних питань зайшли у глухий кут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News та Reuters.

Ключовою перепоною залишається так звана «формула Анкориджа», на якій наполягає Кремль і яку категорично відкидає Київ. Другий день перемовин, 24 січня, проходить в умовах максимальної секретності. За інформацією Sky News, зустрічі відбуваються у закритому режимі та різних форматах: як тристоронніх, так і двосторонніх. Журналісти Reuters підтвердили, що раунд, який розпочався 23 січня, поки не приніс жодного відчутного результату.

Москва продовжує тиснути, спираючись на усні домовленості, досягнуті під час саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Цю стратегію в Кремлі називають «формулою Анкориджа». Згідно з цією формулою, українська сторона має відвести Збройні Сили з усієї території Донецької області, натомість окупанти погоджуються на замороження бойових дій по поточній лінії фронту.

У RUSI вважають, що ці зустрічі ні до чого не приведуть, адже ні президент Володимир Зеленський, ні диктатора Владімір Путін не збираються йти на компроміс у питанні територій.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що під час першого раунду в Абу-Дабі Україна отримала «частину відповідей» від російської сторони, проте деталі залишилися неоголошеними. Глава переговорної групи Рустем Умєров пояснив, що наразі обговорюються технічні параметри завершення війни та «логіка подальшого процесу», проте фундаментальні розбіжності залишаються.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі.

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.