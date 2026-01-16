Диверсія проти військової допомоги Україні: справа дійшла до суду в Литві

Шістьох іноземців звинувачують у підготовці теракту проти військового постачальника

Прокуратура Литви скерувала до суду кримінальну справу проти шести іноземних громадян, яких звинувачують у плануванні терористичного акту у вересні 2024 року проти приватної компанії в Шяуляї, що постачала обладнання для Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Артурас Урбеліс заявив, що обвинувальний акт був складений 12 січня та переданий до Шяуляйського окружного суду 14 січня.

Шістьом обвинуваченим інкримінують участь у терористичній групі, замах на вчинення терористичного акту та фінансування терористичної діяльності. «Обвинувачені мають різне громадянство: один іспанський громадянин, один громадянин із подвійним іспансько-колумбійським громадянством, а також громадяни Колумбії, Куби, Росії та Білорусі» – сказав Урбеліс.

За даними прокуратури, ціллю нападу була інфраструктура та продукція компанії UAB TVC Solutions у Шяуляї, зокрема мобільні станції для аналізу радіочастотного спектра, які постачалися українській армії.

Слідство вважає, що діяльність групи координувалася з Росії. «Дані попереднього розслідування дають підстави підозрювати, що спроба диверсії була здійснена за наказом і на користь російської ГРУ» – заявила литовська прокуратура.

Найсерйозніше звинувачення: участь в організованій терористичній групі – передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі згідно з Кримінальним кодексом Литви.

Урбеліс уточнив, що обвинувальний акт налічує 258 сторінок, а матеріали справи – 42 томи.

Паралельно триває розслідування щодо ще чотирьох підозрюваних. Одного з них заарештували в Колумбії на підставі міжнародного ордера, зараз триває процедура його екстрадиції до Литви. Щодо трьох інших видано міжнародні ордери на арешт.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що наприкінці грудня в країні було зафіксовано кібератаки на енергетичну інфраструктуру. За його словами, атаки були спрямовані на систему управління електроенергією з відновлюваних джерел, зокрема на дві теплоелектростанції, але критичної загрози блекауту не виникло.