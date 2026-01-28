«Укрзалізниця» роз’яснила, кому належить місце під нижньою полицею

Компанія пояснила, чи зобов’язані пасажири з нижніх полиць ділитися простором із тими, хто їде зверху

«Укрзалізниця» надала офіційне роз’яснення щодо користування нижніми та верхніми полицями у вагонах, поставивши крапку в тривалій суперечці між пасажирами щодо сидіння на нижніх місцях і зберігання речей під ними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії у соцмережі Threads. В «Укрзалізниці» наголосили, що пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку, протягом усієї поїздки.

«Згідно з Правилами перевезення пасажирів, кожен пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку. Пасажир з квитком на нижню полицю не зобов’язаний надавати її для сидіння пасажиру з верхньої полиці, навіть перед кінцевою станцією», – зазначили в компанії.

Також в УЗ підкреслили, що користування нижньою полицею можливе лише за взаємною згодою між пасажирами. Окремо в компанії пояснили, кому належить місце для зберігання речей під нижньою полицею. За словами представників «Укрзалізниці», цей простір належить пасажиру, який має квиток саме на нижнє місце.

«Місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру з квитком на нижню полицю. Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати цей простір без згоди пасажира знизу», – наголосили в УЗ.

Пасажирам, які подорожують на верхніх полицях, рекомендують зберігати ручну поклажу на верхніх багажних полицях, у спеціальних нішах купе або домовлятися з пасажиром на нижній полиці.

