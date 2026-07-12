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Неділя принесе українцям дощі та грози: погода на 12 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Неділя принесе українцям дощі та грози: погода на 12 липня 2026
В Україні нестійка погода продовжує тримати більшість регіонів
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 22–24° тепла

У неділю, 12 липня, в Україні хмарність мінлива, місцями короткочасні дощі та грози – літо і далі не поспішає радувати стабільною погодою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива – ні справжнього літнього сонця, ні серйозної негоди. Вдень місцями очікуються короткочасні дощі та грози, які стануть звичним завершенням цих вихідних. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с – досить помірний для цієї пори року. Температура вночі 9–14°, вдень 20–25°; на півдні та південному сході країни, де ще відчувається залишковий вплив теплих повітряних мас, вночі 13–18°, вдень 23–28°.

Неділя принесе українцям дощі та грози: погода на 12 липня 2026 фото 1

У неділю, 12 липня, у Києві хмарність мінлива – столиця також не уникне примхливої літньої погоди. Місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 9–14°, вдень 20–25°; у Києві трохи тепліше: вночі 12–14°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, нестійка погода з дощами та грозами тримає більшість регіонів України вже третю добу поспіль – невгамовна область зниженого тиску та черговий атмосферний фронт продовжують диктувати синоптичну ситуацію в країні, не даючи літу розгулятися по-справжньому.

До слова, похолодання охопило Україну після аномальної спеки кінця червня: синоптики вже назвали конкретну дату повернення справжнього літнього тепла.

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Теги: Укргідрометцентр вітер столиця дощ фронт гроза погода

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