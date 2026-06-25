Тимчасовий відпочинок для киян, які виховують дітей з інвалідністю: як скористатися послугою

Марина Хонда: «Ця послуга покликана підтримати батьків, які роками живуть у режимі безперервної відповідальності»

З 1 липня у столиці стартує нова соціальна послуга тимчасового відпочинку для батьків чи опікунів, які виховують дітей з інвалідністю. На пілотному етапі проєкт працюватиме за принципом дитячого табору в Пущі-Водиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

На базі міського центру надання соціальних послуг діти зможуть перебувати стаціонарно від трьох до 30 календарних днів на рік. На першому етапі послугу зможуть отримати родини, які виховують дітей віком від дев'яти до 14 років. Під час пілоту група одночасно вміщуватиме 12 вихованців. Після оцінки попиту програму планують розширити.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, ця послуга покликана підтримати батьків, які роками живуть у режимі безперервної відповідальності. Вона дозволить їм хоча б ненадовго відновити сили, поки діти перебуватимуть під наглядом фахівців.

Що входить до програми відпочинку:

догляд і супровід;

допомогу в повсякденній діяльності;

забезпечення дозвіллям та заняттями для розвитку;

підтримку звичного розпорядку дня;

за потреби – допомогу медичних і соціальних служб.

9 фото На весь екран















Послуга надаватиметься стаціонарно за принципом «дитячого табору» в Пущі-Водиці, де одночасно зможуть перебувати 12 дітей фото: КМДА

Перелік документів для реєстрації:

Особисті документи:

Заява (заповнюється на місці).

Паспорт заявника (одного з батьків/представника) + копія.

Свідоцтво про народження дитини (або ID-картка) + копія.

ІПН (РНОКПП) заявника та дитини.

Довідка ВПО + копія (за наявності).

Документ про повноваження опікуна (якщо подають не біологічні батьки).

Медичні документи:

Копія медичного висновку про інвалідність дитини.

Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) від ЛКК + копія.

Медична виписка за формою № 027/о.

Довідка про відсутність протипоказань до перебування в колективі.

Довідка про епідемічне оточення (дійсна лише 3 дні!).

Куди звертатися?

Подати заяву можна в Київському міському центрі надання соціальних послуг за адресою: вул. Михайла Котельникова, 32/11.

Отримати консультацію можна за телефонами:

044-500-75-82,

044-450-91-66.

Нагадаємо, киянка Юлія Пилипенко, мати двох дітей з аутизмом, оголосила голодування, намагаючись привернути увагу до законодавчої колізії. Її чоловік Василь – військовослужбовець, який через поранення є обмежено придатним, проте не може звільнитися зі служби, щоб допомагати дружині у догляді за дітьми з важкою інвалідністю.