Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 липня

У Києві відбудеться гала-концерт до закриття 91-го театрального сезону

Цими вихідними на киян та гостей столиці чекають унікальні мистецькі виставки та яскраве закриття театрального сезону. Меломанів запрошують на сольний концерт Марини Круть, симфонічне виконання світових хітів, а любителів гумору – на вечори стендапу.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 11-12 липня, де кожен знайде відпочинок до душі.

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Музеї

Виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»

У Національному музеї декоративного мистецтва України триває виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових». Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цілої мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії та Володимира Трегубових.

Відвідувачі зможуть побачити 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

100-річчя Катерини Кричевської-Росандіч та 125-річчя Василя Кричевського (молодшого)

Ювілейний міжмузейний історико-мистецький виставковий проєкт «Династія Кричевських», присвячений до 100-річчя Катерини Кричевської-Росандіч та 125-річчя Василя Кричевського (молодшого), презентує широкому загалу масштабну ретроспективу життя і творчості представників видатної української мистецької династії на їх батьківщині – в Україні.

У проєкті експонуватимуться вибрані художні твори, унікальні архівні матеріали й відеозаписи представників трьох поколінь Кричевських: засновника династії – Василя Кричевського (1873, Ворожба – 1952, Каракас), його брата – Федора Кричевського (1879, Лебедин – 1947, Ірпінь), старшого сина – Миколи Кричевського (1898, Харків – 1961, Париж), молодшого сина – Василя (1901, Харків – 1987, Пало-Альто) і його дружини Олени (1892, Казимирівка – 1964, Маунтейн В’ю) Кричевських, та онучки Катерини Кричевської-Росандіч (1926, Київ – 2021, Маунтейн В’ю).

В експозиції представлені понад 80 живописних і графічних творів Кричевських з колекцій Музею української діаспори, Національного художнього музею України та приватних зібрань.

Доповнили виставку архівні відеозаписи: уривок з кінофільму «Земля» (1930), над яким відомий український письменник і режисер Олександр Довженко працював разом із художником Василем Кричевським, з архіву Національного центру Олександра Довженка, та інтерв’ю художниці й меценатки Катерини Кричевської-Росандіч, записане у США в середині 2010-х років, з колекції Музею української діаспори.

Коли: до 27 вересня.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Гала-концерт до закриття 91-го театрального сезону

У програмі будуть представлені кращі здобутки творчого колективу – яскраві зразки зі світових оперет, опер та мюзиклів, популярні європейські хіти, українські твори відомих класичних композиторів та сучасних авторів, а також прем’єри цього театрального сезону. На глядачів чекає яскрава музична програма.

Коли: 12 липня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «120 ударів на хвилину»

«120 ударів на хвилину» – це вистава-нон-фікшн, у якій біг стає метафорою життя. Це не історія з традиційним сюжетом, а потік спостережень, інсайтів і роздумів, народжених під впливом мемуарів Харукі Муракамі та особистого досвіду акторів Малого театру.

Коли: 12 липня, 18:00.

Місце проведення: простір «Хора», вул. Бульварно-Кудрявська, 22.

Вистава Конотопська відьма

«Конотопська відьма» – прем’єра вистави Modern teatr за однойменною сатирично-фантастичною повістю Григорія Квітки-Основ’яненка у постановці Дмитра Рачковського.

Коли: 12 липня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М. Грушевського, 30/1.

Концерти

Світові хіти у симфонічному звучанні

Гратиме симфонічний оркестр GosOrchestra – 20 музикантів на сцені перетворять знайому вам музику на симфонічне мистецтво. У програмі: хіти It's My Life, Toxic, Rolling in the Deep, I Will Survive та десятки інших пісень.

Коли: 11 липня, 19:30.

Місце проведення: тераса River Mall (третій поверх ТРЦ), Дніпровська набережна, 12.

Сольний концерт Марини Круть

Марина Круть – українська бандуристка, композиторка та співачка, яка філігранно поєднує у своїй творчості автентичність та сучасне звучання. На концерті пролунають усі найвідоміші та найулюбленіші пісні співачки. Окрім добре знайомих композицій, слухачі матимуть нагоду вперше почути кілька абсолютно нових, ще не випущених треків.

Співачка вийде на сцену разом із бендом, який цього вечора буде представлений у розширеному складі музикантів, що додасть звучанню ще більшої масштабності та глибини.

Коли: 11 липня, 17:30.

Місце проведення: вул. Академіка Глушкова, 1 (за першим павільйоном).

Feels garden beer #8

Тінь Сонця, Yurcash, Kozak System та DJ Naja – фінальний день Feels garden beer.

Коли: 12 липня, 16:00.

Місце проведення: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Стендап та коктейлі

Виступ відбудеться у стендап-клубі «Комедіант». На сцені: Дімка Носов, Вова Ліннік, Антон Житлов.

Коли: 12 липня, 19:00.

Місце проведення: стендап-клуб «Комедіант», вул. Велика Житомирська, 16.

Стендап на трьох

Вечір комедії від «Бродячого Стендапу» – троє коміків вийдуть на сцену зі своїми найкращими жартами та історіями. Три різні погляди на життя, три стилі комедії та один ведучий, який з'єднає все це в один хороший вечір. Без поспіху, з можливістю по-справжньому зануритися в гумор кожного коміка та провести півтори години у компанії живої комедії.

Коли: 11 липня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.