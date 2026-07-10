Спека в Німеччині спричинила понад 5 тис. смертей

Найбільше смертей зафіксували наприкінці червня

У Німеччині через спеку цього року померли близько 5120 людей. Більшість смертей сталися під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Найбільше жертв серед людей віком від 75 років – близько 4270, повідомляє Інститут громадського здоров’я імені Роберта Коха (RKI).

За даними Служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень із середньою температурою 20,74°C. У Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах під час хвилі спеки з 20 до 28 червня також повідомили про понад 4700 додаткових смертей.

Наприкінці червня температура повітря в окремих регіонах Німеччини перевищувала 40°C. У RKI зазначають, що значна частина будівель країни, зокрема лікарні та будинки для людей похилого віку, не пристосовані до таких температур, адже не обладнані системами кондиціонування.

Лідер партії «Зелені» Катаріна Дроеге звинуватила канцлера Фрідріха Мерца в тому, що він не відреагував на ситуацію зі спекою, а також звинуватила його уряд у послабленні законів про захист клімату.

Дроеге повідомила під час парламентських дебатів, що впродовж вихідних 27-28 червня лише у західнонімецькому місті Кельн померло 120 людей, що у чотири рази більше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, що за даними RKI, найбільша кількість смертей, пов'язаних із спекою, у Німеччині за останнє десятиліття була зареєстрована у 2018 та 2019 роках – 8400 та 6900 смертей відповідно.

У березні цього року в Німеччині представили плани, щодо скорочення викидів та імпорту викопного палива до 2030 року. Кошти будуть спрямовані на розширення потужностей вітроенергетики та збільшення продажів електромобілів.