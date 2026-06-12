Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

13-14 червня у більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +23 градусів

13-14 червня погода буде значно свіжішою, ніж останніми днями

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже цими вихідними в Україні відчутно знизиться температура повітря, пише «Главком».

За її прогнозом, 13-14 червня у більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +23 градусів. Лише в східних областях та на південному сході в суботу ще затримається спека до +26...+29 градусів.

Також синоптикиня попередила про дощі та грози. У суботу короткочасні опади очікуються на сході країни та ввечері на заході. В інших регіонах день мине без істотних опадів.

У неділю дощі з грозами прогнозують у західних, північних та центральних областях. Водночас на півдні та сході України опадів не очікується.

Діденко наголосила, що під час гроз можливі град та сильні пориви вітру, тому закликала громадян бути обережними. У Києві субота мине без опадів, а в неділю синоптики прогнозують дощ і грозу. Температура повітря у столиці вдень становитиме близько +20 градусів.

«Спеки в Україні явно поменшає», – зазначила синоптикиня, додавши, що вихідними погода буде значно свіжішою, ніж останніми днями.

До слова, 12 червня, на горі Піп-Іван погіршилися погодні умови. Температура повітря опустилася до 0°C.

Нагадаємо, 12 червня в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози, град та шквали 15-20 м/с. В західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози, температура вночі 9-14°, вдень 15-20°. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, літня спека в Україні поступилася місцем дощам, грозам та відчутному похолоданню – у деяких регіонах вночі температура впаде навіть до +7°C.

Раніше «Главком» писав, що середньомісячна температура повітря в Києві навесні 2026 року становила 10,4°С, що на 1°С вище кліматичної норми. Загалом цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших у столиці з 1881 року спостережень.