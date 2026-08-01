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Україну накриє спека до +37: погода в Україні на 1 серпня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Україну накриє спека до +37: погода в Україні на 1 серпня
Прогноз погоди на 1 серпня
фото: glavcom.ua

Синоптики попередили про сильну спеку на заході країни, тоді як у більшості областей опадів не очікується

У суботу, 1 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів, а в окремих районах західних областей температура підніметься до +37 градусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, на більшій частині території країни утримається малохмарна погода без дощів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с, що сприятиме швидкому прогріванню повітря вдень.

У нічні години температура повітря становитиме 15–20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +27…+32 градусів.

Найспекотніше буде у західних областях. Там місцями очікується сильна спека +35…+37 градусів. Такі температурні показники можуть створювати додаткове навантаження на організм, тому фахівці радять уникати тривалого перебування під прямим сонцем у найспекотніші години дня, підтримувати водний баланс і за можливості залишатися у прохолодних приміщеннях.

Прогноз погоди на 1 серпня
Прогноз погоди на 1 серпня
фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода на Київщині та у столиці

У Київській області та Києві також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер залишатиметься змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

По області вночі очікується 15–20° тепла, вдень 27–32°. У столиці нічна температура становитиме 18–20°, а вдень повітря прогріється до 30–32°.

За даними Українського гідрометцентру, погодні умови 1 серпня будуть сприятливими для відпочинку на відкритому повітрі, однак через високу температуру в окремих регіонах варто дотримуватися рекомендацій щодо безпечного перебування на спеці.

Крім того, 1–2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують також у Рівненській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними під час перебування на природі, не розпалювати багаття у лісах і на відкритих територіях, а також не кидати недопалки чи інші предмети, які можуть спричинити займання сухої рослинності. Суха та спекотна погода значно підвищує ризик виникнення та швидкого поширення пожеж.

Нагадаємо, ще вчора схід України перебував під впливом холодного атмосферного фронту з грозами, а 28 липня масштабна негода з градом і шквалами охопила більшість регіонів країни одночасно. Тепер антициклон бере ситуацію під контроль – і обіцяє кілька спокійних днів. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 27 липня – 2 серпня 2026 року

Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр

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