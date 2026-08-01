Бронювання від мобілізації, виплати до Дня Незалежності, тарифи: що змінилося з 1 серпня

З 1 серпня 2026 року оновлюється програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб

Строк дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації продовжиться у серпні

У серпні продовжиться воєнний стан і загальна мобілізація в країні. Батьки майбутніх першокласників зможуть подати заявку на отримання коштів за державною програмою «Пакунок школяра». Також очікується перший етап підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» в межах України. Про основні зміни з 1 серпня розповідає «Главком».

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Продовження воєнного стану та мобілізації

Строк дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації продовжиться з 2 серпня 2026 року на 90 діб. Тобто до 31 жовтня 2026 року.

Це вже двадцятий раз продовжиться воєнний стан та загальна мобілізація від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Військовий облік для 17-річних через «Резерв+»

Юнаки, яким цьогоріч виповниться 17 років, мали можливість до 31 липня стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+».

Після 1 серпня стати на облік можна буде лише особисто в ТЦК та СП або автоматично після досягнення 18 років фото: armyinform.com.ua

Водночас із 1 серпня ця функція стала недоступною. Після цієї дати стати на облік можна буде лише особисто в ТЦК та СП або автоматично після досягнення 18 років.

Нові правила отримання житлових ваучерів для переселенців

З 1 серпня 2026 року оновлюється програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Зміни покликані оптимізувати бюджетні видатки та спрямувати кошти тим, хто не має альтернативних варіантів даху над головою.

З серпня право на житловий ваучер втратять:

ВПО, які у період з 24 лютого 2022 року до моменту подачі заяви припинили право власності на будь-яке житло – наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах країни.

Переселенці, які вже скористалися пільговою іпотекою.

Ті, хто зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем ворога.

Кого зміни не торкнуться

Нові правила не вплинуть на переселенців, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття чинності постанови. Ті, хто відповідає умовам програми, не має жодного житла у власності, не брав участі в «єОселі» та зареєстрований на тимчасово окупованій території до моменту окупації, як і раніше, можуть претендувати на державну допомогу.

Поєднання ваучера з іпотечною програмою

З 1 серпня заборонено оформляти спочатку «єОселю», а потім просити під неї ваучер. Проте отримати спочатку ваучер, а потім принести його в банк як перший внесок на «єОселю» дозволено

Нові правила не вплинуть на переселенців, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття чинності постанови колаж: glavcom.ua

Але використати ваучер як перший внесок можна буде лише після того, як Рада ухвалить законопроєкт № 15 335, щоб технічно це пропустити. Якщо депутати підтримають законопроєкт, то переселенці зможуть перетворити свій житловий ваучер на стартовий капітал для купівлі власної квартири чи будинку.

Тариф на передачу електроенергії для бізнесу

Тариф на послуги з передачі електроенергії з 1 серпня становить 928,45 грн за мегават-годину без урахування ПДВ. Це на 25% більше, ніж діє зараз. Для підприємств «зеленої» електрометалургії передбачили окремий, нижчий тариф – 563,26 грн за мегават-годину.

Водночас рішення НКРЕКП не означає автоматичного подорожчання електроенергії для населення. Йдеться про тариф на передачу електроенергії магістральними мережами «Укренерго», який сплачують постачальники та великі споживачі. Для побутових споживачів чинний тариф на електроенергію залишається незмінним.

Пакунок школяра

«Пакунок школяра» – державна програма, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тис. грн на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання – канцелярське приладдя, книги, одяг і взуття.

Хто може отримати допомогу

Батьки або інші законні представники першокласників. Оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, така допомога надається на кожну дитину: якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.

Оформити заяву та отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини фото: «Дія»

Як подати заяву

Це можна зробити як онлайн через застосунок «Дія», так і звернувшись письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Щоб подати заяву онлайн, для цього потрібно мати в «Дії» ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). Заяву на оформлення послуги необхідно підписати «Дія.Підписом», тож у застосунку повинен відображатись один з біометричних документів. Переконайтеся також, що застосунок оновлений до останньої версії.

Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Виберіть або відкрийте «Дія.Картку» для виплат. Перевірте дані та підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Якщо ви не користуєтеся «Дією» або у застосунку немає вашої ID-картки чи закордонного паспорта, ви можете подати письмову заяву в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України – перелік адрес за посиланням.

Подаючи письмову заяву до сервісного центру ПФУ, потрібно пред’явити:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

податковий номер РНОКПП (якщо він є);

документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Як і де можна використати кошти

Виплата буде зараховано на «Дія.Картку» або на картку, оформленою за заявою до сервісного центру ПФУ, протягом 14 днів з моменту подання заяви. Батьки або інші законні представники першокласників можуть використати кошти для покупок як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково. Їх можна використати протягом 180 днів після нарахування.

Виплати до Дня Незалежності

Кабмін ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Щорічну фінансову допомогу отримають ветерани війни, колишні в’язні концтаборів та члени родин загиблих захисників. Кошти будуть виплачені до 24 серпня.

Кошти будуть виплачені до 24 серпня фото: glavcom.ua

Затверджено фіксовані суми для різних категорій громадян:

Особи з інвалідністю внаслідок війни: I групи – 3100 грн; II групи – 2900 грн; III групи – 2700 грн. Також поширюється на колишніх малолітніх в’язнів концтаборів/гетто, які мають інвалідність. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3100 грн. Учасники бойових дій (УБД) – 1000 грн. Сюди ж віднесено постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів та дітей, які народилися у місцях примусового тримання. Члени сімей загиблих воїнів – 650 грн. Поширюється на членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни та захисників і захисниць України; дружин/чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи УБД, які не одружилися вдруге. Учасники війни – 450 грн. Також право на виплату мають колишні в’язні концтаборів, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів та підпільників.

Мінімальна зарплата

З 1 серпня 2026 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні залишиться без змін. Вона надалі становитиме 8 647 грн на місяць. Мінімальна погодинна оплата праці також не зміниться і становитиме 52 грн.

Останнє підвищення мінімальної зарплати відбулося 1 січня 2026 року, коли її розмір зріс із 8 тис. до 8 647 гривень.

Тарифи «Укрзалізниці»

З 1 серпня 2026 року в Україні очікується запровадження першого етапу підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею. Вартість перевезень має зрости на 30%, а тарифи на транспортування порожніх вагонів планують уніфікувати.

Нова система має замінити чинний підхід, за якого вартість перевезення порожнього вагона залежить від вантажу, який він перевозив раніше, та зробити такі перевезення беззбитковими.

Питання другого етапу індексації тарифів, який попередньо запланований на 1 січня 2027 року, розглядатимуть окремо.

Тариф на воду у Львові

З 1 серпня у Львові змінилися тарифи на воду. Відтепер він становить 56,38 грн за 1 куб. м. Міськрада наголосила, що тариф залишається одним із найнижчих в Україні.

За споживання близько 3 куб. м на місяць платіж збільшиться приблизно на 92 грн фото: glavcom.ua

Що це означає для львів’ян:

за споживання близько 3 куб. м на місяць платіж збільшиться приблизно на 92 грн;

за споживання 9 куб. м – приблизно на 275 грн.

Вартість проїзду в громадському транспорті у Вінниці

У Вінниці з 1 серпня 2026 року змінилася вартість проїзду в громадському транспорті. Одна поїздка комунальним транспортом – байдуже, автобусом, трамваєм чи тролейбусом – обійдеться пасажирам у 25 грн.

Дешевше вийде для власників проїзних карток. Залежно від типу картки ціна поїздки становитиме 11-17 грн, і саме цей варіант лишається найвигіднішим для тих, хто їздить регулярно. Учням і студентам передбачили окремі пільгові умови придбання.

Персоналізована «Муніципальна картка вінничанина» на 130 поїздок (діє 30 днів) коштує 1500 грн для дорослих, 750 грн – для студентів і 450 грн – для школярів. Картка на 80 поїздок обійдеться відповідно у 1200, 600 та 360 грн. Безлімітний проїзний на 30 днів коштує 2250 грн.

Неперсоналізовані картки коштують дорожче: 1725 грн – на 130 поїздок, 1380 грн – на 80 поїздок, а безлімітний проїзд протягом місяця – 2600 грн. Власники «Муніципальної картки вінничанина» й надалі зможуть безкоштовно пересідати на інший маршрут упродовж 30 хвилин після першої поїздки.

Бронювання працівників від мобілізації

До 10 серпня підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити його. Для цього необхідно подати довідку про середню заробітну плату працівників і податкову звітність за останній місяць.

Компанії мають документально підтвердити одразу кілька показників, зокрема чисельність працівників, обсяги діяльності, сплату податків, наявність техніки й обладнання, виконання державного оборонного замовлення та належне ведення військового обліку.

До 10 серпня підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити його колаж: glavcom.ua

З 1 вересня набуде чинності ще одна вимога: зарплата заброньованих працівників має становити не менше ніж три мінімальні зарплати. Якщо підприємство не виконуватиме цю умову, воно може втратити статус критично важливого, а разом із ним – і право на бронювання працівників.

Як компаніям зберегти статус критичності

Якщо у вас є зайві заброньовані працівники і ви не виправите це протягом 10 робочих днів (до 16 липня), держава може скасувати статус вашого підприємства. Щоб цього уникнути, зробіть три кроки:

Зобов’язати працівників повідомляти про інші місця роботи. Перевірити інформацію про співробітників через державні бази, зокрема через реєстр Пенсійного фонду. Порівняйте свій ліміт із реальною кількістю заброньованих за новими правилами. Якщо ліміт перевищено, керівник має сам вирішити, з кого зняти бронь.

Як зазначили у Спілці українських підприємців у коментарі для «Главкома», найбільше ці зміни вдарять по малому та середньому бізнесу, якому складно різко підвищити оплату праці. Проте це не означає, що бізнес масово піде «в тінь», бо тінізація означає автоматичну втрату права на бронювання – а це зараз важлива перевага. Швидше за все, компанії будуть оптимізувати штат і подавати на бронювання менше людей.