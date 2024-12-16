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Суд конфіскує майно депутата-«ляшківця», якого обдарував американець

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Суд конфіскує майно депутата-«ляшківця», якого обдарував американець
Минулого року депутат Хмельницької обласної ради Олександр Тарасюк став співвласником коштовної нерухомості у Києві
фото з відкритих джерел

Депутата із Хмельниччини Олександра Тарасюка визнано винним в адмінправопорушенні, пов’язаному з корупцією

Депутат Хмельницької обласної ради від Радикальної партії Ляшка Олександр Тарасюк порушив обмеження щодо отримання подарунків, що передбачено законом про запобігання корупції. За це Феміда призначила обранцю 1,7 тис. грн штрафу з конфіскацією подарунка (1/7 частки житлового будинку вартістю 100 тис. грн і 1/7 частки земельної ділянки загальною площею 0,09 гa), повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у вересні 2023 року громадянин США подарував депутату Тарасюка та ще одному громадянину частину житлового будинку і земельної ділянки загальною площею 0,09 гa. Нерухомість розміщена на вулиці князя Володимира Мономаха (попередня назва Отто Шмідта) у Шевченківському районі столиці. Суд з’ясував, що договори дарування посвідчив приватний нотаріус і зареєстрував у реєстрі за конкретним номером.

У суді політик вини не визнав. За його словами, майно, яке отримав за договорами дарування минулого року, не пов’язано з виконанням депутатських повноважень. При цьому, як зауважив депутат із Хмельниччини, укласти договір купівлі-продажу на вказану нерухомість не було можливості, оскільки частина земельної ділянка та приміщення не були поділені й тому виникли складності у нотаріальному оформлені.

Обранець Олександр Тарасюк заявив: майно, яке отримав за договорами дарування минулого року, не пов’язано з виконанням депутатських повноважень
Обранець Олександр Тарасюк заявив: майно, яке отримав за договорами дарування минулого року, не пов’язано з виконанням депутатських повноважень
фото з сайту Хмельницької облради

Суд не повірив у версію депутата. На думку Феміди, під час укладення договорів дарування депутат Олександр Тарасюк розумів зміст документів, а також те, що дарувальник не є для нього близькою особою.

Зауважимо: згідно із законом про запобігання корупції, обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами; одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси; одержуються як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження.

В інших випадках – сума обмежень щодо вартості подарунків, отриманих декларантами, складає не більше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (5,3 тис. грн на дату підписання договорів дарування).

Наразі депутат має десять днів на оскарження постанови суду першої інстанції.

Варто наголосити: депутат Хмельницької обласної ради Олександр Тарасюк у 2023 році став співвласником коштовної нерухомості у Києві. Йдеться про два житлові будинки площами по 1 тис. кв. м загальною вартістю 18,3 млн грн і 28,1 млн грн (Тарасюк володіє частками по 50% у переліченому майні).

Як повідомляв «Главком», із середини січня 2024 року Головне слідче управління Національної поліції розслідує кримінальне провадження за фактом «Пособництво державі-агресору» (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу), у якому фігурує депутат Хмельницької обласної ради (фракція «Європейська солідарність») і власник агропідприємств Олександр Співак.

За версією слідства, наприкінці травня 2023 року депутат облради, оформивши службове відрядження, виїхав за межі України. Метою виїзду було «вирішення особистих питань, пов’язаних із закупівлею мінеральних добрив, вироблених у Росії для потреб очолюваних ним суб’єктів господарювання».

Натомість менеджер Співака категорично відкинув звинувачення правоохоронців у проведенні перемовин його шефом із росіянами щодо поставок міндобрив із РФ. Він продемонстрував копії договорів про завезення мінеральних добрив із Азербайджану, Польщі, Німеччини під час війни.

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Теги: війна Хмельниччина подарунок нерухомість депутат Радикальна партія суд штраф

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