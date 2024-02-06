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Легендарний батальйон «Вовки Да Вінчі» отримав нового командира

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Легендарний батальйон «Вовки Да Вінчі» отримав нового командира
До переформатування в батальйон «Вовки да Вінчі» була окремою штурмовою ротою
фото: Сергій Філімонов/Telegram

Новим командиром легендарного батальйону став активість та актор Сергій Філімонов

Керівника неформальної групи активістів «Гонор», екскерівника київського осередку Нацкорпусу та актора Сергія Філімонова призначено новим командиром легендарного батальйону «Вовки Да Вінчі». Про це він повідомив у себе в Facebook.

«Друзі! Із гордістю та великою відповідальністю оголошую, що мене призначено командиром легендарного батальйону «Вовки Да Вінчі». Це для мене велика честь очолити підрозділ, що носить ім’я мого побратима, героя України Дмитра Коцюбайла», – йдеться у повідомленні.

Легендарний батальйон «Вовки Да Вінчі» отримав нового командира фото 1
Сергій Філімонов очолив легендарний батальйон
Сергій Філімонов очолив легендарний батальйон
фото: Сергій Філімонов/Facebook

Філімонов зазначив, що воює у «Вовків» з 2022 року, де на чолі штурмової роти «Гонор» пройшов «вогонь і воду» – Соледар, Бахмут, Лисичанськ.

Сергій Філімонов
Сергій Філімонов
фото з відкритих джерел

Сергій Філімонов – лідер неформальної групи активістів «Гонор», колишній керівник київського осередку «Цивільного Корпусу «Азов» та київського осередку партії «Національний корпус». Був організатором та учасником ініціатив проти забудови, на підтримку політв’язнів і жертв політичних злочинів.

У 2014 році Філімонов пішов добровольцем на фронт. Брав участь у звільненні Маріуполя, Мар’їнки, боях за Іловайськ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ разом з друзями створив бойовий підрозділ «Гонор», який захищав Київщину. Згодом приєдналися до батальйону «Вовки да Вінчі». Філімонов був командиром роти «Гонор» у «Вовках Да Вінчі». У складі батальйону пройшли бої за Харківщину, Донеччину та Луганщину.

Сергій Філімонов зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сєнцова «Носоріг».

Нагадаємо, у березні 2023 року у боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як «Да Вінчі». Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України. 17 березня 2016 року він був призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України із врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповідав, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.

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Теги: Бахмут Соледар ЗСУ Сергій Філімонов вовки да вінчі

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