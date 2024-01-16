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Голова «Слуги народу» пояснила, чому рейтинг партії нижче рейтингу Зеленського

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова «Слуги народу» пояснила, чому рейтинг партії нижче рейтингу Зеленського
Зеленський на з'їзді партії «Слуга народу» у червні 2019 року
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«На зниження нашого рейтингу працюють великі команди»

На зниження рейтингу партії «Слуга народу» витрачаються кошти та працюють великі команди. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця політичної сили Олена Шуляк.

«Мені здається, що люди все одно не дуже чітко розуміють, хто що робив під час війни, на що витрачав гроші та використовував різні механізми, аби підняти свій рейтинг чи занизити рейтинг опонента. Для вас же не є секретом, що на зниження рейтингу провладної партії під час війни працюють великі команди і на це витрачаються відповідні кошти певних людей і певних структур», – зазначила вона.

Депутатка зауважила, що не може із впевненістю сказати, що партія успішно пройшла процес очищення. За її словами, у боротьбі за політичний ресурс і сфери впливу досі «є люди і групи, які ставлять особисті інтереси вище державних».

«Навіть в умовах війни, що по-особливому цинічно. Я і про корупційні схеми наживи в абсолютно різних масштабах, і про перешкоджання реформуванню країни, і саботаж на місцях. Називати якісь імена вважаю зайвим: розбудована антикорупційна інфраструктура і відповідні органи не словом, а ділом показують, що процес очищення запущений і кожен отримає врешті по заслугах», – заявила народна депутатка.

Олена Шуляк наголосила, що в інформтехнології та соцмережі надають багато інструментів маніпуляцій громадською думкою. В результаті, додала очільниця «Слуги народу», відбувається «навмисне розхитування і дестабілізація суспільства, штучне сіяння «зради» там, де, її немає».

До слова, найвищу довіру серед політиків має президент Володимир Зеленський – йому довіряють 77% українців. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Показник довіри до президента знизився з 90% у травні 2022 року, при цьому 22% опитаних йому не довіряють (у травні 2022 року цей показник становив 7%).

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Теги: партія Слуга народу соцмережі Олена Шуляк партії рейтинг

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