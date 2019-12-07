Новий глава Агентства держслужби пояснив, чому ходить на роботу в джинсах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Стародубцев запевняє, що наразі «в українській держслужбі є купа проблем, від яких страждають всі», але ніхто не береться змінювати

Стародубцев: я іноді одягаю костюм для міжнародних делегацій

Новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев вважає, що нині у роботі українських чиновників зміст має переважати над формою. Таку думку він всиловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами керівника Агенства, джинси і худі з написом – це його робочий одяг сьогодні. «В мене десь там висить костюм для міжнародних делегацій, який я іноді одягаю», - пояснює Стародубцев і додає, що не хоче «ховатись за костюмами, формами, тим, що не є змістовним».

Керівник Агентства держслужби розповів, що він – «людина упереджена, бо рік провів в Стенфорді, а там, якщо ти бачиш людину в костюмі, значить вона приїжджа». «Будь-хто, хто йде в шортах, обідраній футболці і шльопках тобі назустріч, може виявитись мільярдером. Там колосальна перевага змісту над формою. На те, в що ти одягнений, взагалі ніхто не звертає уваги в принципі. Моя дружина все бідкалась, що в Каліфорнії речі значно дешевші, ніж в Україні, але їх навіть одягнути немає куди», - згадує Стародуцев.

Новий голова відомства зазначає, що «в Україні все абсолютно навпаки».

«Якщо ти офіційна особа, ти маєш бути в костюмі, в краватці. Але це жодним чином не підтверджує твій фах і зміст. Дуже часто це – підміна понять. Тому мені здається, що нам певний час треба походити в худі і в джинсах. Для того, щоб повернути сенс на місце. Бо сенсу мало», - вважає Стародубцев.

Керівник Агентства держслужби запевняє, що наразі «в українській держслужбі є купа проблем, від яких страждають всі», але ніхто не береться змінювати.

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

Читайте також: