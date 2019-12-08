Новий глава Агентства держслужби розкритикував ідею уряду вигнати на вулиці 10% чиновників



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Олександр Стародубцев говорить, що згоден з профспілкою держслужбовців, яка стверджує, що в нас є купа недоукомплектованих органів влади

Стародубцев: «Звільняти треба за функціями, а не за математичною моделлю»

Новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев сподівається, що звільнення 10% всіх держслужбовців є політичною заявою, а не конкретною вказівкою до виконання. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, він, як державний службовець, швидше за все не повинен коментувати політичні заяви вищого керівництва. Але він вважає, що звільнити математично 10% - погана ідея. «Тому що звільняти треба за функціями, а не за математичною моделлю», - пояснює новий голова Агентства держслужби.

Водночас, Стародубцев говорить, що згоден з профспілкою держслужбовців, яка стверджує, що в нас є купа недоукомплектованих органів влади, там де людей просто немає через низьку зарплату, небажання йти на держслужбу.

«Тобто, орган влади має здійснювати якусь вкрай важливу діяльність – наприклад, контроль за Зоною відчуження – а там немає достатньої кількості людей. Тому підходити до звільнень суто математично – погана ідея. Скорочення може скласти і 10%, а може і 5% чи навіть 30%, але орієнтуватись треба на досягнення мети, а не цифри», - стверджує голова Національного агентства України з питань державної служби.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

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