Новий президент може розпустити Раду до 16 червня - нардеп



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Якщо порахувати до останнього можливого дня, коли наступний парламент повинен увійти в свої повноваження, ви побачите, що це - 16 червня, - Писаренко

Писаренко зазначив, що сьогодні є дві дати, які Конституція визначає

Народний депутат з депутатської групи «Відродження» Валерій Писаренко заявив, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України нинішнього скликання можливе до 16 червня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Писаренко зазначив, що сьогодні є дві дати, які Конституція визначає.

«У правознавців є деякі розбіжності, але я переконаний, що можна говорити про те, що останньою датою розпуску парламенту є 16 червня», - сказав він журналістам в кулуарах парламенту.

Нардеп нагадав, що раніше обговорювали 27 травня, як крайній термін, коли законодавство дозволяє президенту України достроково припинити повноваження Верховної Ради.

«Є ще дата 16 червня. Якщо порахувати до останнього можливого дня, коли наступний парламент повинен увійти в свої повноваження, ви побачите, що це - 16 червня», - пояснив Писаренко,

Нагадаємо, вчора, 23 квітня Писаренко ініціював збір підписів за відставку голови парламенту Андрія Парубія.

Варто відзначити, що голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

Сам же спікер парламенту сказав, що готовий піти у відставку, але за однієї умови - після підписання законопроекту про мову.