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    Суспільство

    Новопризначеного прокурора Тернопільщини звільнили за пияцтво і приниження колег

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    Микола Петришин кілька днів тому зібрав в офісі колег і влаштував&nbsp;пиятику у своєму кабінеті і грубо принижував колег - Новопризначеного прокурора Тернопільщини звільнили за пияцтво і приниження колег
    Микола Петришин кілька днів тому зібрав в офісі колег і влаштував пиятику у своєму кабінеті і грубо принижував колег

    Миколу Петришина звільнили з роботи у четвер, 17 вересня

    Новопризначеного прокурора Тернопільщини Миколу Петришина у четвер, 17 вересня, звільнили з роботи після скандалу. Про звільнення прокурора повідомила прессекретар обласної прокуратури Леся Долішня, пише Укрінформ.

    «Можу офіційно підтвердити, що Миколу Петришина звільнено з посади керівника Тернопільської обласної прокуратури за власним бажанням», – сказала Долішня.

    Варто зазначити, що напередодні на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Лєменов опублікував інформацію про те, що Петришин влаштував пиятику у своєму кабінеті і грубо принижував колег.


    Як повідомляло агентство, родина новопризначеного прокурора Тернопільської області – 30-річного Миколи Петришина володіє трьома квартирами, будинком та земельною ділянкою, що засвідчує електронна декларація прокурора.

    Так, у 2015 році військовий прокурор Дарницького гарнізону Центрального регіону України Микола Петришин спільно із дружиною Анною Петришиною задекларували 300 тис. грн збережень, дві квартири (одна – тещина, інша – дружини), будинок на 200 кв. м і земельну ділянку (все на дружині), офіс (теж на дружині) та два автомобілі – Toyota Camry 2009 року випуску та Mazda CX-7. Обидва оформлені на дружину.

    У декларації за 2016 рік у Петришина з’явилася іще одна, третя квартира, якою він володіє лише частково – 20%, а у тещі військового прокурора Наталії Кіщак – новий Nissan Qashqai.

    Тобто, за даними декларації, все вказане майно прокурор придбав за два роки роботи у Військовій прокуратурі Дарницького гарнізону Центрального регіону.

    Раніше повідомлялося, що дві дні тому у Тернополі заступник генпрокурора Ігор Мустеца представив колективу Тернопільської обласної прокуратури нового керівника - уродженця Львівщини Миколу Петришина.

    Також повідомлялося, що за останні кілька днів генеральний прокурор України Ірина Венедіктова змінила очільників низки обласних прокуратур.

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