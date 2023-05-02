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Масштабна корупційна схема із зерном. Ексголова державної корпорації отримав вирок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Масштабна корупційна схема із зерном. Ексголова державної корпорації отримав вирок
Петро Вовчук (праворуч) звинувачується в організації корупційної схеми
фото:www.slovoidilo.ua

Петра Вовчука визнали винним у завданні компанії збитків на суму у $60 млн 

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому голові ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петру Вовчуку покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі. Про вирок повідомив у вівторок, 2 травня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко виданню «Слово і діло».

За словами Омельченка, директор-утікач, який народився у Львові, також не зможе обіймати певні посади протягом трьох років. Петру Вовчуку встановили трирічний іспитовий строк та зобов'язали його періодично з'являтися для реєстрації. Також з підприємця, який завдав компанії збитків на $60 млн , стягнули штраф у 17 тис. грн.

Розслідування щодо корупційної схеми Вовчука проводили НАБУ та САП,  і воно тривало з липня 2016 року. Як переконують слідчі, представник міжнародного зернотрейдера і чиновники ДПЗКУ разом з Петром Вовчуком організували корупційну схему, по якій зерно, що належить держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. У результаті компанія не отримала понад $60 млн.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці.Служба безпеки України викрила начальницю Житомирської митниці на системній корупції. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів. За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників. Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.

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Теги: зерно прокурор штраф 2 травня суддя Антикорупційний суд Олександр Омельченко

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