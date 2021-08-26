Офіс президента назвав кількість телеглядачів, які подивилися парад та святковий концерт

Святковий парад військ на Хрещатику та концерт «Незалежність у нашій ДНК» сумарно подивилися понад 15 мільйонів глядачів

На Банковій посилаються на дані результатів дослідження

Трансляції параду військ на Хрещатику та концерт на НСК «Олімпійський» у Києві до 30-річчя Незалежності 24 серпня подивилися понад 15 мільйонів глядачів телебачення.

Про це повідомляє Офіс президента у Тelegram.

«Це дуже приємна цифра – святковий парад військ на Хрещатику та концерт «Незалежність у нашій ДНК» на арені НСК «Олімпійський» сумарно подивилися понад 15 мільйонів глядачів українських телеканалів», – йдеться у повідомленні.

На Банковій також зауважують, що такі дані було отримано в результаті дослідження, яке провела компанія Nielsen Ukraine.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

До слова, під час виступу «Скрябіна» на концерті до Дня Незалежності на фан-зону одночасно впали всі дрони.Також дощ зіпсував номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка.

Нагадаємо, Сердючка таки заспівала своє легендарне «Раша гудбай» на концерті до Дня Незалежності.

Як відомо, 24 серпня на параді Незалежності війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт).

Також відбувся парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото).