Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж (фото)
Не всі користувачі мережі повірили у прикрий стан дівчини
Учора, 24 серпня, на параді з нагоди 30 річниці незалежності України у Києві одній з військовослужбовець стало погано і вона знепритомніла. Дівчину врятував інший військовослужбовець, який підняв її на руки. Фото події розмістив більд-редактор всеукраїнської газети «День» Микола Тимченко на сторінці у Facebook.
«Трохи спекотно сьогодні було», – підписав автор фото.
Утім, не всі користувачі мережі повірили у прикрий стан дівчини. Деякі люди сумніваються, що вона знепритомніла. Адже, як видно на другому фото, вже на руках у колеги дівчина швидко прийшла до тями. Як вона почувається зараз невідомо.
Нагадаємо, спільні фото Ющенка та Порошенка розвеселили соцмережі.
До слова, соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами.
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