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    Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж (фото)

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    У надійних руках колеги дівчина швидко прийшла до тями - Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж (фото)
    У надійних руках колеги дівчина швидко прийшла до тями
    Фото: Nick Tymchenko/Facebook

    Не всі користувачі мережі повірили у прикрий стан дівчини

    Учора, 24 серпня, на параді з нагоди 30 річниці незалежності України у Києві одній з військовослужбовець стало погано і вона знепритомніла. Дівчину врятував інший військовослужбовець, який підняв її на руки. Фото події розмістив більд-редактор всеукраїнської газети «День» Микола Тимченко на сторінці у Facebook.

    «Трохи спекотно сьогодні було», – підписав автор фото.

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    Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж (фото)
    Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж (фото)
    Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж (фото)

    Утім, не всі користувачі мережі повірили у прикрий стан дівчини. Деякі люди сумніваються, що вона знепритомніла. Адже, як видно на другому фото, вже на руках у колеги дівчина швидко прийшла до тями. Як вона почувається зараз невідомо.

    Нагадаємо, спільні фото Ющенка та Порошенка розвеселили соцмережі.

    До слова, соцмережі відреагували на парад до Дня Незалежності курйозними фотожабами.

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    Теги: День Незалежності парад Facebook соціальні мережі
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    Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж (фото)