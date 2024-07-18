Журналіст-розслідувач назвав спортивні федерації, які перебувають під впливом Росії

Журналіст Худолєєв: Після Олімпіади федерації, які підтримують росіян, і надалі допускатимуть їх до змагань

Багато федерацій просто заплющують очі на очевидні факти підтримки війни російськими спортсменами

Журналіст Watchers Артем Худолєєв в інтерв'ю «Главкому» розповів про міжнародні спортивні федерації, які перебувають під російським впливом та допускають до змагань атлетів з РФ, які підтримують війну.

Зокрема, мова йде про United World Wrestling (Міжнародна федерація боротьби), World Taekwondo (Світове тхеквондо) та International Judo Federation (Міжнародна федерація дзюдо).

«Всі критерії допуску/недопуску від МОК є рекомендаціями до федерацій того чи іншого виду спорту. Лише федерація може заборонити чи дозволити росіянам змагатися. І багато федерацій просто заплющують очі на очевидні факти порушень. Після Олімпіади ці федерації, які підтримують росіян, і надалі допускатимуть їх до змагань. Вже у жовтні цього року буде Чемпіонат світу з боротьби в неолімпійських вагових категоріях. Думаю, багато росіян поїдуть на ті змагання, їх допустять. І на це ніяк не можна вплинути, бо Росія має прямий вплив на багато федерацій, таких як дзюдо, боротьби, тхеквондо», – зазначив журналіст.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.