Сили оборони відійшли з Урожайного

Рішення про відхід з Урожайного ухвалено, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані

Українські захисники відійшли з Урожайного Донецької області, армія РФ розбила селище майже вщент, зруйновані і позиції українських військових. Аби зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в коментарі «Суспільне Донбас».

«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону», – повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання.

Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ.

«Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових», – сказав речник «Хортиці».

За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища.

«Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня зазнає чималих втрат. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат – зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому», – додав Волошин.

За словами Волошина, українські військові контролюють ситуацію на напрямку.

Нагадаємо, російські загарбники значно просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку у районі Вугледара.