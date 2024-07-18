Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони відійшли з Урожайного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сили оборони відійшли з Урожайного
Сили оборони відійшли на інші позиції
фото: Facebook/Генштаб

Рішення про відхід з Урожайного ухвалено, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані

Українські захисники відійшли з Урожайного Донецької області, армія РФ розбила селище майже вщент, зруйновані і позиції українських військових. Аби зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в коментарі «Суспільне Донбас».

«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону», – повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання.

Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ.

«Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових», – сказав речник «Хортиці».

За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища.

«Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня зазнає чималих втрат. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат – зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому», – додав Волошин.

За словами Волошина, українські військові контролюють ситуацію на напрямку.

Нагадаємо, російські загарбники значно просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку у районі Вугледара.

Читайте також:

Теги: війна ЗСУ окупанти Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан поїхав у Москву для зустрічі з Путіним одразу після свого візиту в Україну
Орбан знайшов нове виправдання своїй поїздці до Путіна
9 липня, 17:36
Слідчо-оперативна група СБУ разом з іншими відповідними службами і правоохоронцями продовжують роботу на місці трагедії
Слідчі СБУ встановили, чим Росія била по «Охматдиту»
8 липня, 14:48
Унаслідок падіння уламків пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС
Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі (фото)
1 липня, 08:41
Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен
Атака на українські міста, протести у Франції: головне за ніч
1 липня, 06:56
Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення, розповів Зеленський
Зеленський анонсував переговори щодо дозволу на удари по російських аеродромах
30 червня, 20:44
Зеленський пообіцяв, що план завершення війни буде готовим до кінця 2024 року
Зеленський розповів, коли буде готовий план закінчення війни
28 червня, 16:10
Олімпійський вогонь має 11-тижневу подорож Францією з 10 тис. факелоносців до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року в Парижі 26 липня
Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
26 червня, 21:26
У ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
25 червня, 06:03
У Донецьку пролунало кілька десятків вибухів
Донецьк здригнувся від десятків вибухів (відео)
22 червня, 10:14

Події в Україні

Сили оборони відійшли з Урожайного
Сили оборони відійшли з Урожайного
Посилення відключень світла: «Укренерго» повідомило причину
Посилення відключень світла: «Укренерго» повідомило причину
Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян
Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян
Вперше в історії українську бойову систему сертифіковано за стандартами НАТО
Вперше в історії українську бойову систему сертифіковано за стандартами НАТО
Втрати ворога станом на 18 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
У Криму лунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку морського дрона
У Криму лунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку морського дрона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
6378
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4015
«Остання крапля»: Маск перенесе офіси SpaceX і X в інші штати через закон про трансгендерів
3732
У Києві пролунали потужні вибухи
2745
Хто має право на Карту киянина та для чого вона потрібна: деталі

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua