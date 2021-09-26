Перемога Усика. Соцмережі розкололись навпіл: хто вітає, а хто проклинає?

Ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне

У ніч проти неділі Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

Однак, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.

«Дуже тішусь перемогою Усика. Тепер чемпіон світу вже як супертяж зможе цьому самому світу розповісти, що у нас немає війни, росіяни наші брати, а Крим божий. Хоча, можливо, бою із Джошуа не було, Усик пояс не отримував, а перемога – божа», – написав у Facebook активіст Сергій Стерненко.

«Боєць! Справжній чемпіон! Гордість країни!», – привітав Усика депутат від «Слуги народу», олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

«Бокс сьогодні був фантастичний, я давно такого не бачив, а переміг – українець. І я цьому радий, хоча більшість моєї стрічки фб вболівала за йог опонента… Зрештою, хто в тому світі знає про про нюанси політичних поглядів того чи іншого спортсмена, коли українець забирає всі пояси у супервазі назад додому?», – ідеться у дописі свободівця і ексголови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка.

«Мля… Свободівці, вони такі…», – обурився постом Іллєнка музикант Роман Бандура.

«На жаль, виграв Усік. На жаль – бо це перемога не України, а какой разніци. Це Пірова перемога. Від якої Україні – величезна шкода. Це Троянський кінь. Адже вже завтра усік почне ватну ретрансляцію. Прикриваючись своєю спортивною – справді визначною – перемогою. І українським прапором. І статусом чемпіона. Вже завтра цю перемогу вороги використають проти України. Наскільки ж треба бути сліпим, щоб цього не бачити. Вперше, коли я не радію перемозі боксера з українським паспортом», – ідеться у дописі Богдан Буткевича.

На перемогу Усика відреагувала також телеведуча Яніна Соколова.

«Знайомтеся! Це Олександр Усік – іподиякон так званого «єпископа Вишневського» Спиридона (Романова) Російської Православної Церкви в Україні #Церкваокупанта А ще він боксер, фігурант Центр Миротворець, кондовий сєпар, друг Оксани Марченко і Віктора Медведчука, заперечує російську агресію проти України, бере участь у російських пропагандистких акціях в Україні. Просто сьогодні ви за нього вболіваєте і радієте, а завтра ця російська консерва і адепт Московського Патріархату знову щось зробить і скаже проти України, її незалежності, її канонічної Православна Церква України і ви будете його матюкати і проклинати у фейсбуці. Не забувайте хто такий Усік! Російські консерви колишніми не бувають, навіть якщо дуже сильно розмахують українськими прапором…», – написав засновник та редактор популярного пабліка в мережі Facebook «Історія УАПЦ» про історію Православної Церкви України Андрій Ковальов.

Тим часом, акторка Ольга Сумська висловила жаль, що бій не транслювали українські телеканали.

Нагадаємо, раніше Московська церква привітала українсього боксера Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

Також Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.