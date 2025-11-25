Операція «Мідас». Члени злочинної організації зібрали понад 500 довідок про впливових діячів та силовиків

Серед осіб, які цікавили фігурантів, народні депутати, журналісти, співробітники СБУ

За інформацією керівника групи детективів НАБУ Олександра Абакумова, станом на середину липня 2025 року члени злочинної організації, викритої у рамках операції «Мідас», зібрали 527 довідок про впливових діячів та силовиків. Як передає «Главком», ці дані було озвучено сьогодні під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради.

Як заявив Абакумов, фігуранти корупційного скандалу цікавилися персональними даними щодо дев'яти співробітників СБУ, 10 журналістів (у тому числі, нині покійного журналіста-розслідувача Олекси Шалайського), 15 детективів НАБУ, 16 народних депутатів, серед яких були Анастасія Радіна і Ярослав Железняк, 18 міністрів та їх заступників.

Також злочинне угрупування сформувало довідки стосовно колишніх керівників «Укренерго» і «Нафтогазу», посадовців Державної виконавчої служби і судових експертів.

Крім того, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, наразі детективи розшифровують тисячі годин аудіозаписів, здобутих під час операції «Мідас», яка тривала 15 місяців. Він анонсував, що коло підозрюваних осіб, буде збільшуватися.

Окремо керівник антикорупційного органу відповів на запитання нардепів щодо публікації наступних відео про корупцію в енергетиці: «Це не серіал. Ми дали відео, на яких задокументовані злочини фігурантів».

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.