Київ попрощався з журналістом-розслідувачем Олексою Шалайським (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ попрощався з журналістом-розслідувачем Олексою Шалайським (фото)
Прощання з Олексою Шалайським в Києві, 8 жовтня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів. Він був відомий своєю принциповою позицією у викритті політичної корупції та непрозорих схем у владі

У Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у центрі Києіва сьогодні, 8 жовтня, попрощалися зі співзасновником порталу «Наші гроші», журналістом та редактором Олексою Шалайським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Віддати шану Олексі Шалайському, який помер 4 жовтня від хвороби серця, прийшли його рідні, друзі, колеги. Зокрема Наталія Седлецька, Леся Іванова, Федір Сидорук, Мустафа Найєм, Денис Бігус, Михайло Ткач, Юрій Ніколов, Віктор Шлінчак, Віталій Шабунін, Сергій Андрушко, Денис Казанський та багато інших.

Прощалися з журналістом у Михайлівському соборі
Прощалися з журналістом у Михайлівському соборі
фото: Цензор.нет
Прощання з Олексою Шалайським у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі
Прощання з Олексою Шалайським у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі
фото: Цензор.нет
Прощання з журналістом Олексою Шалайським
Прощання з журналістом Олексою Шалайським
фото: Цензор.нет
Віталій Шабунін
Віталій Шабунін
фото: Детектор медіа
Сергій Андрушко
Сергій Андрушко
фото: Детектор медіа
Федір Сидорук
Федір Сидорук
фото: Детектор медіа
Мустафа Найєм
Мустафа Найєм
фото: Детектор медіа
Віктор Шлінчак
Віктор Шлінчак
фото: Детектор медіа
Михайло Ткач, Денис Бігус
Михайло Ткач, Денис Бігус
фото: Детектор медіа
Юрій Ніколов
Юрій Ніколов
фото: Детектор медіа

Двоюрідна сестра Світлана розповіла, що Олексу назвали на честь діда, який загинув під час Другої світової. Жінка пригадує, що разом виросли, а він завжди був доброю та щирою людиною.

«Олекса любив життя в усіх проявах. Пригадую, були разом на міжнародній конференції розслідувачів, де була лекція про кібербезпеку. То він мені каже, пішли краще в їдальню, це буде найкраща безпека для нас. Це була людина з гумором», – говорить Сергій Андрушко, журналіст «Радіо Свобода».

«Осягнути його внесок в журналістику важко: він першим започаткував перевірку бізнесу через реєстри та тендери. Prozorro, YouControl пішло з того, що він започатковував 15 років тому», – зазначив Юрій Ніколов, журналіст «Наші гроші».

У Києві попрощалися з журналістом Олексою Шалайським
У Києві попрощалися з журналістом Олексою Шалайським
фото: Детектор медіа

Дружина журналіста Ольга Шалайська сьогодні вранці опублікувала у соцмережі зворушливий допис, яким попрощалася з чоловіком.

«Прощай, Олексо… Дякую за спільні щасливі роки і прекрасних дітей – Северина і Соломійку. Тепер, коли вони вже дорослі, бачу, що вони дуже подібні на тебе – такі ж працьовиті й порядні. Впевнена, що ти ними б гордився…Спочивай у мирі…», – написала Ольга Шалайська і додала архівне фото родини, зроблене під час спільної прогулянки з дітьми.

Ольга та Олекса Шалайські разом з дітьми Северином і Соломією. Архівне фото
Ольга та Олекса Шалайські разом з дітьми Северином і Соломією. Архівне фото
фото: Ольга Шалайська/Facebook

 Поховають журналіста-розслідувача Олексу Шалайського в селі Морозівка на Київщині.

Що відомо про Олексу Шалайського

Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, відомим своєю принциповою позицією у викритті політичної корупції та непрозорих схем у владі.

Він розпочав кар’єру ще наприкінці 1980-х років у студентській пресі, далі працював у львівській міській газеті «Ратуша». Згодом був редактором культового журналу «ПіК», працював на інтернет-ресурсах ForUm, ProUA та «Дзеркало тижня».

Однак найвагоміший слід у професії Шалайський залишив як співзасновник онлайн-видання «Наші гроші», яке створив разом із журналістом Юрієм Ніколовим. Проєкт став одним із найбільш відомих центрів журналістських розслідувань в Україні.

Теги: похорон Юрій Ніколов журналіст Мустафа Найєм смерть Віталій Шабунін

