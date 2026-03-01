Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна
Українці під час війни активно допомагають безпритульним тваринам, отже обирають людяність, каже психотерапевт
фото: suspilne.media

Попри серйозні психологічні втрати, українці стали більш соціальними та відповідальними одне за одного

На четвертому році повномасштабної війни українці переживають втому, тривожність і посттравматичні розлади. Водночас саме інтенсивні бойові дії відкрили в суспільстві неочікувану рису – зростання колективізму та глибше усвідомлення власної ідентичності. Як інформує «Главком», про це в ефірі ТСН заявив психотерапевт Олег Чабан.

За словами фахівця, попри серйозні психологічні втрати, українці стали більш соціальними та відповідальними одне за одного.

«У нас з'явилося оце поняття колективізму і усвідомлення, в чому ти і де ти живеш. От усвідомлення, що ти українець», – каже психотерапевт.

Олег Чабан зазначає, що суспільство водночас переживає сильні негативні емоції – тривогу, депресію, виснаження. Але навіть у цьому стані українці проявляють людяність. Як приклад він навів масову допомогу безпритульним тваринам, яка, за його словами, стала значно помітнішою саме під час війни.

Водночас психотерапевт наголосив на серйозних викликах для ментального здоров’я: зростанні кількості постстресових розладів, депресій та адикцій.

Окемо Чабан пояснив феномен адаптації до постійної небезпеки, коли навіть тиша після обстрілів може викликати паніку.

«Стріляють, стріляють, бомбардують – раптом тиша. І от в цій тиші всі замирають і серце починає гупати аж до панічної атаки. Уже тиша стає для тебе тригером», – ділиться спостереженням фахівець.

За його словами, це прояв нейроадаптації – психіка намагається пристосуватися до умов постійної загрози, аби зберегти головне – здатність жити далі. Саме це вміння адаптуватися і водночас зберігати людяність, переконаний психотерапевт, може стати основою відновлення країни після війни.

Раніше соціолог одним словом оцінив нинішній стан українського суспільства. Українці сьогодні – це люди, які адаптувалися. 

Також українське суспільство нині живе в стані депресії. Таку оцінку емоційного фону в країні дав керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

Читайте також:

Теги: війна втрати феномен українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія показує: після війни країни майже ніколи не минають фазу великого розбору
Після війни. Винуватці й королі моменту
17 лютого, 13:03
У напрямку Малокатеринівка – Приморське ЗСУ, ймовірно, зуміли вибити російські передові підрозділи з центральної частини Приморського
Ворог «буксує». Огляд з Гуляйпільського та Запорізького напрямків
16 лютого, 11:15
Росіяни намагаються просунутися до Гуляйполя. Огляд фронту
Наступ на Гуляйполе: чи вдасться росіянам просунутися?
27 лютого, 17:41
Командир Вадим Черній розповів про цінність особового складу 54-ї бригади
30-річний комбриг впровадив новий підхід у веденні війни
5 лютого, 11:06
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
9 лютого, 11:29
Письменник описав буденне життя харків’ян під час обстрілів, коли зникнення світла, води та тепла стає питанням виживання
Жадан на Мюнхенській конференції з безпеки представив «десять тез про майбутнє»
14 лютого, 15:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 704 танки
Втрати ворога станом на 26 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
26 лютого, 07:04
Серія вибухів охопила майданчик автомобільного транспорту та залізничний термінал
Руйнування на хімзаводі «Дорогобуж» у Смоленській області: супутникові фото
26 лютого, 20:45

Суспільство

Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді
Пожежник із Нью-Йорка став розвідником ЗСУ
Пожежник із Нью-Йорка став розвідником ЗСУ
Під час штурму прикрив собою побратимів. Згадаймо Героя України Ігоря Замоцького
Під час штурму прикрив собою побратимів. Згадаймо Героя України Ігоря Замоцького

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua