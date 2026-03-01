Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна

Українці під час війни активно допомагають безпритульним тваринам, отже обирають людяність, каже психотерапевт

Попри серйозні психологічні втрати, українці стали більш соціальними та відповідальними одне за одного

На четвертому році повномасштабної війни українці переживають втому, тривожність і посттравматичні розлади. Водночас саме інтенсивні бойові дії відкрили в суспільстві неочікувану рису – зростання колективізму та глибше усвідомлення власної ідентичності. Як інформує «Главком», про це в ефірі ТСН заявив психотерапевт Олег Чабан.

За словами фахівця, попри серйозні психологічні втрати, українці стали більш соціальними та відповідальними одне за одного.

«У нас з'явилося оце поняття колективізму і усвідомлення, в чому ти і де ти живеш. От усвідомлення, що ти українець», – каже психотерапевт.

Олег Чабан зазначає, що суспільство водночас переживає сильні негативні емоції – тривогу, депресію, виснаження. Але навіть у цьому стані українці проявляють людяність. Як приклад він навів масову допомогу безпритульним тваринам, яка, за його словами, стала значно помітнішою саме під час війни.

Водночас психотерапевт наголосив на серйозних викликах для ментального здоров’я: зростанні кількості постстресових розладів, депресій та адикцій.

Окемо Чабан пояснив феномен адаптації до постійної небезпеки, коли навіть тиша після обстрілів може викликати паніку.

«Стріляють, стріляють, бомбардують – раптом тиша. І от в цій тиші всі замирають і серце починає гупати аж до панічної атаки. Уже тиша стає для тебе тригером», – ділиться спостереженням фахівець.

За його словами, це прояв нейроадаптації – психіка намагається пристосуватися до умов постійної загрози, аби зберегти головне – здатність жити далі. Саме це вміння адаптуватися і водночас зберігати людяність, переконаний психотерапевт, може стати основою відновлення країни після війни.

