Держава шукає фахівця, який котролюватиме будівництво військового цвинтаря. Названо гонорар

Пдприємець зі столиці Валерій Шумахер оцінив свої послуги за технагляд у 17,72 млн грн, але не надав достатню кількість документів

На початку серпня замовник відхилив єдину пропозицію від київського підприємця

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня відхилила пропозицію підприємця зі столиці Валерія Шумахера, який подався на тендер зі здійснення технічного нагляду за І чергою будівництвом військового кладовища в межах Гатненської територіальної громади» на Київщині. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Таємничі постаті на військовому цвинтарі. Гучний тендерний скандал у деталях».

Очікувана вартість закупівлі склала 23,63 млн грн. На майданчик ProZorro, де розміщено оголошення про закупівлю, зі скаргами прийшли дві компанії «ФБМ Україна» (Київ) та «В.С. Інжиніринг» (Одеса), заявивши про дискримінаційні умови закупівлі. ТОВ «В.С. Інжиніринг» поскаржилося до Антимонопольного комітету на замовника. Зокрема, фірму не влаштовувала вимога надати аналогічні договори за 2021-2024 роки, кошторисна вартість одного з яких мала складати не менше 50% від вартості будівництва військового кладовища. Себто потенційний учасник мав би продемонструвати, що у попередні роки він відповідав за технагляд будівництва об’єкту вартістю не менше 900 млн грн. Проте Антимонопольний комітет у такій вимозі… не побачив нічого дивного і забракував скаргу «В.С. Інжиніринг», залишивши без змін тендерні вимоги замовника.

На сам же тендер із технагляду, як і на будівництво кладовища, зареєструвався один учасник. Це підприємець зі столиці Валерій Шумахер, який оцінив свої послуги у 17,72 млн грн. В учасника за плечима будівельна освіта і чинний сертифікат інженера технічного нагляду.

Підприємець зі столиці Валерій Шумахер за 17,72 млн грн хотів організувати технагляд на будівництві військового кладовища дані ProZorro

Однак замовник послуги почав вимагати від Шумахера доказів досвіду виконання подібних великих проєктів на кшталт військового кладовища. У систему ProZorro підприємець завантажив два договори, які повинні були переконати замовника, що вони мають справу з асом у сфері технагляду.

Зокрема, Валерій Шумахер підтвердив, що очолював групу технагляду під час будівництва торговельно-офісного комплексу з підземним та наземним паркінгами у Дарницькому районі Києва. Ще він відповідав за технічний нагляд, коли будувалося житло для військових в Оболонському районі столиці.

Проте державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» відрізала: «Ці договори не можуть бути розцінені як досвід виконання аналогічного договору». Шухамеру дали добу на завантаження інших, більш суттєвіших проєктів, де він брав участь. Натомість підприємець проігнорував останній шанс, щоб ухопитися за великий тендер. Зрештою, його пропозиція була відхилена замовником.

Важлива ремарка. На майданчику ProZorro є 64 закупівлі, в яких брав участь і перемагав інженер Валерій Шумахер. Найдорожчою з них був технічний нагляд за капітальним ремонтом покрівлі з влаштуванням блискавкозахисту у столичному дитсадку. Послуга була оцінена в 37,3 тис. грн. А ще Шумахер за 19,4 тис. грн слідкував, як проводиться поточний ремонт приміщення актової зали, приміщень сходових клітин Міністерства агрополітики та продовольства.

Додамо, Валерій Шумахер зареєструвався підприємцем у липні 2022 року. Крім цього, Шумахер є співзасновником столичного ТОВ «ТБМ», яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель.

Як повідомляв «Главком», Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва.

Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

«Більшу частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року», – сказав заступник директора держустанови Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому».

Будівельні роботи І черги повинні бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Із цікавого. До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

Меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв.

Відстань до столиці від військового кладовища – 11 кілометрів.