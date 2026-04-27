Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік

Луцьк і Суми – лідери подорожчання будинків серед обласних центрів

Попит на приватні будинки в Україні наприкінці березня 2026 року досяг майже найвищих за два роки показників – попри суттєве зростання цін у більшості регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН за І квартал 2026 року.

Де будинки подорожчали найбільше

Станом на початок квітня 2026 року середня вартість будинку в обласних центрах України коливається від 28 тисяч доларів у Чернігові до 230 тисяч доларів у Києві. За останній рік найбільший приріст цін на приватні будинки в межах міст зафіксовано в:

Луцьку та Сумах – на 30%;

Івано-Франківську – на 18%;

Києві та Житомирі – на 15%;

Львові – на 14%;

Черкасах – на 12%.

Ціна одного квадратного метра в межах міста варіюється від 417 доларів у Запоріжжі до 1360 доларів у Львові. Найбільше цей показник зріс у Луцьку (на 21%), Черкасах (на 16%) та Івано-Франківську (на 15%).

Примітний феномен фіксують у Львові та Дніпрі. У Львові приватний будинок у місті є преміальним об'єктом – він коштує на 66% дорожче за трикімнатну квартиру, а середня площа такого будинку сягає 170 кв.м. Натомість у Дніпрі середня трикімнатна квартира (61,8 тис. доларів) дорожча за приватний будинок у межах міста (55 тис. доларів) – при середній площі будинку лише 90 кв.м.

Де ціни знизилися

Водночас у прифронтових і постраждалих від війни містах ціни на нерухомість впали. Найбільше подешевшали будинки в Миколаєві (на 11%), Дніпрі (на 8%) та Полтаві (на 7%). Також знизилися ціни у Запоріжжі (на 5%) та Кропивницькому (на 2%). Відповідно знизилася й ціна квадратного метра: найбільше – у Запоріжжі (на 7%), Дніпрі (на 5%) та Миколаєві (на 4%).

Заміська нерухомість: лідери – захід і південь

Ринок заміських будинків демонструє ще виразнішу динаміку. Середня вартість заміського будинку на початок квітня 2026 року коливається від 9 тисяч доларів на Чернігівщині до 115 тисяч доларів на Київщині. Ціна квадратного метра – від 148 доларів (Чернігівська область) до 924 доларів (Київська область).

Найбільше за рік зросли ціни на заміські будинки в таких регіонах:

Одеська область – на 58%;

Вінницька область – на 50%;

Рівненська область – на 33%;

Волинська область – на 29%;

Чернівецька та Івано-Франківська області – на 26%.

Найбільше зросла ціна квадратного метра заміського будинку у Рівненській (на 37%), Вінницькій (на 36%) та Волинській (на 32%) областях. Знизилася вона лише на Миколаївщині – на 6%. У Полтавській області ціни залишилися незмінними.

Нагадаємо, оренда приватних будинків в Україні навесні 2026 року різко зросла – зокрема у Запоріжжі медіанна вартість збільшилася на 87% за рік. Головною причиною аналітики називають запит на енергетичну автономність: українці дедалі більше обирають житло з можливістю самостійно забезпечити себе електрикою та теплом.

До слова, у 2025 році найбільше подорожчала нерухомість у Тернополі – за даними ЛУН, вартість квартир від власників зросла там на 11–15%.