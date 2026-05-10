У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці

Квартира під самим дахом історичної будівлі з’явилася у житті подружжя не випадково

У Львові в палаці Сосновського мешкає подружжя митців – Оксана та Володимир Риботицькі. Пара майже 60 років у шлюбі. Оксана займається художнім текстилем, а Володимир – малює картини. Десятиліттями вони поєднували творчість із викладанням та вихованням дітей. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Квартира під самим дахом історичної будівлі – палацу на вулиці Генерала Чупринки, що його збудував архітектор Юзеф Сосновський, – з’явилася у житті подружжя не випадково. Для роботи з полотнами та нитками їм було необхідне верхнє світло.

Оксана та Володимир Риботицькі фото: suspilne.media

«Після закінчення Львівського інституту декоративно-ужиткового мистецтва ми з чоловіком, двоє молодих митців, шукали майстерню. Оскільки Володимир займався малярством, а я – текстилем, нам було потрібне саме верхнє освітлення», – розповідає Оксана Риботицька.

Спершу пара взялася за відновлення занедбаного горища. Володимир пригадує, що робив ремонт власноруч: викидав старі дошки та перекривав дах.

«Я тут провів величезний кавал роботи: повністю відновив ліхтар, все своїми руками. Ті бляхи і дошки викинув, перекрив. Всередині побілив, підлоги поставив бо нічого не було і почав працювати. Працювалось тут приємно, з насолодою», – розповідає художник.

На поверсі вище розташована майстерня пані Оксани, яку вона називає «творчим царством». Жінка займається ручним ткацтвом, тут вона створює гобелени та зберігає численні ескізи.

Володимир Риботицький у помешканні фото: suspilne.media

«Це дуже важкий вид мистецтва, тому що досвідчені майстри колись оті великі гобелени, що ви бачите по музеях, то фігуральні, і такі на тонкій шовковій основі ткалися один квадратний метр за рік. Це не мазь-мазь і вийшла картинка. А це ниточка до ниточки, щоб вийшла картина», – каже мисткиня.

У майстерні багато ескізів для майбутніх виробів. Оксана пояснює, що текстиль – це не швидка робота, а кропіткий процес.

Оксана тримає у руках гобелен фото: suspilne.media

«Я малюю олівчиком вже, що я маю тут робити, яку фігуру. Тоді по тому рисунку я роблю контур ниточкою. Там і пришиваю голку залежно від того, який колір мені потрібно, пришиваю весь контур рисунку. А вже потім заповнюю кольоровими різними нитками» , – пояснює пані Оксана.

Пара познайомилася ще студентами у 1965 році. Пані Оксана жартує, що обрала Володимира серед «трьох мушкетерів» на лекції з історії мистецтв:

«Сидять троє хлопців в однакових таких маринарках. І Шевченківські значки такі. Думаю, о, це три мушкетери, а Шевченківський значок – значить свої хлопці. І безумовно, на перерві до кожного підійшла, окремо запросила на день народження. Кожен думав, що тільки його я запросила. І якийсь Амурчук пролетів. Так познайомилися», – згадує Оксана.

Пан Володимир додає, що відразу відчув – це доля:

«Я виходжу з інституту, дивлюся – купка студентів стоїть, щось слухають. Дивлюся така дівчина, називається Оксана. Щось розказує і всі дуже уважно слухають. Ну, а я так липнув, от, і дивлюся, якась цікава та дівчина Оксана. Думаю: «то, напевно, буде моя жінка». Повернувся і пішов. А потім думав, що то мені в голову таке стрільнуло», – каже чоловік.

Сьогодні подружжя Риботицьких продовжує працювати і мріє про спільний каталог робіт. Але головне бажання – перемога у війні.

«Номер один мрія – перемога. Ще раз перемога, перемога. Особисто, щоб Бог ще дав здоров'я і ще творчої наснаги не бракує, от, щоб якнайбільше зробити творів для нашої країни, для нашого спадку», – каже пані Оксана.

Оксана та Володимир Риботицькі кажуть: їхня найбільша нагорода – знати, що створені ними речі дарують людям світло та емоції.

