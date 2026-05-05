На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото)

Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники натрапили на вхід у тунель

У центрі міста Стрий на Львівщині комунальники випадково виявили вхід до тунелю часів Австро-Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Стрийську міську раду.

«Невідоме Стрийське підземелля. Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини, по дну якого текла чиста вода», – йдеться у повідомленні.

фото: Стрийська міська рада

За словами міськради, краєзнавці стверджують, що тут понад сто років тому протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости.

фото: Стрийська міська рада

Коли стало відомо про знахідку, заступник міського голови Михайло Журавчак запросив до міста дигерів (люди, які досліджують підземелля, – «Главком») Андрія Риштуна та Влада Вергаза. Вони прийняли запрошення, спустилися в тунель і взялися його досліджувати. Спочатку дигери рухалися проти течії. За їхніми словами, глибина проходу становить приблизно метр під дорогою, а серед матеріалів – бетон, цегла та кам’яні брили.

фото: Стрийська міська рада

Просуваючись далі, вони дісталися до пам’ятника Степану Бандері, однак далі рухатися можна було лише навкарачки. Далі вони почали рухатися від точки старту за течією. Загалом довжина досліджених підземель становить близько 300 м.

