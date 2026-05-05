Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото)
Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники натрапили на вхід у тунель
фото: Стрийська міська рада

Загалом довжина досліджених підземель становить близько 300 м

У центрі міста Стрий на Львівщині комунальники випадково виявили вхід до тунелю часів Австро-Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Стрийську міську раду.

«Невідоме Стрийське підземелля. Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини, по дну якого текла чиста вода», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото) фото 1
фото: Стрийська міська рада

За словами міськради, краєзнавці стверджують, що тут понад сто років тому протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости.

На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото) фото 2
фото: Стрийська міська рада

Коли стало відомо про знахідку, заступник міського голови Михайло Журавчак запросив до міста дигерів (люди, які досліджують підземелля, – «Главком») Андрія Риштуна та Влада Вергаза. Вони прийняли запрошення, спустилися в тунель і взялися його досліджувати. Спочатку дигери рухалися проти течії. За їхніми словами, глибина проходу становить приблизно метр під дорогою, а серед матеріалів – бетон, цегла та кам’яні брили.

На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото) фото 3
фото: Стрийська міська рада

Просуваючись далі, вони дісталися до пам’ятника Степану Бандері, однак далі рухатися можна було лише навкарачки. Далі вони почали рухатися від точки старту за течією. Загалом довжина досліджених підземель становить близько 300 м.

До слова, у Хотинській фортеці, що в Чернівецькій області, частково обвалилася стіна. Команда Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» та працівники ДСНС обмежили доступ для туристів поблизу аварійного місця.

Читайте також:

Теги: Львівщина історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лістерія найчастіше передається через забруднені харчові продукти, зокрема немиті салатні мікси
Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації
1 травня, 12:49
На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автокраном
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: водій помер дорогою в лікарню
1 травня, 10:54
Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували загиблого
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії
1 травня, 09:53
На місці працюють медики та правоохоронці
На Львівщині потяг «Київ – Ужгород» зійшов з рейок: загинув машиніст-ветеран
1 травня, 07:51
Олег Кобель пишається тим, що він є нестандартним священником
Священник зі Львівщини розповів, як працює тренером у сільському спортзалі (фото)
30 квiтня, 14:27
Під час обшуків у фігурантів вилучили 37 мобільних телефонів, 11 системних блоків, 7 ноутбуків та понад $32 тис. готівки
Хакери із Львівщини зламували ігрові акаунти і продавали їх у РФ
27 квiтня, 17:05
Обійшлося без постраждалих
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
21 квiтня, 15:46
Близько 22:20 17 квітня до приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб
На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
18 квiтня, 10:59
Львівщину засипає снігом
На Львівщині випав сніг (відео)
7 квiтня, 23:46

Події в Україні

На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото)
На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини (фото)
Троє газовиків загинули внаслідок нічної атаки РФ: що відомо про працівників «Нафтогазу»
Троє газовиків загинули внаслідок нічної атаки РФ: що відомо про працівників «Нафтогазу»
Окупанти у Маріуполі зливають відходи з бетонного заводу у річку Кальчик (відео)
Окупанти у Маріуполі зливають відходи з бетонного заводу у річку Кальчик (відео)
Ворог вдарив по рятувальниках на Полтавщині ракетами з касетними боєприпасами (відео)
Ворог вдарив по рятувальниках на Полтавщині ракетами з касетними боєприпасами (відео)
СБУ затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні
СБУ затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні
Ворог атакував порт на Одещині, пошкоджене судно
Ворог атакував порт на Одещині, пошкоджене судно

Новини

Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua