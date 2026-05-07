Скандал у львівській школі. Звільнено вчительку, яка назвала учня «тупим»

У Львові звільнили вчительку ліцею №13 після скандалу з образою учня. Про це повідомив очільник Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, передає «Главком».

«Повідомляю про результати перевірки в школі №13. Ми детально вивчили всі обставини, поспілкувалися з учасниками ситуації та провели внутрішню перевірку. Станом на сьогодні вчителька вже не працює у цьому закладі освіти. Понеділок був її останнім робочим днем», – йдеться у повідомленні.

Закалюк зауважив, що за неналежне реагування та порушення під час внутрішнього розгляду ситуації догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник і соціальний педагог.

«Дякую всім небайдужим, хто звернув увагу на цю ситуацію. Безпека дітей, їхня гідність та довіра батьків до школи — це безумовний пріоритет. Водночас закликаю всіх бути відповідальними у публічних оцінках і пам’ятати, що за кожною ситуацією стоять люди, а будь-які висновки мають ґрунтуватися на перевіреній інформації, яка потребує часу для зʼясування усіх обставин зі всіх сторін. Робимо висновки. І маємо зробити все, щоб подібні ситуації не повторювалися», – підсумував очільник Департаменту освіти та культури.

Раніше у Львові розгорівся скандал у школі №13 після заяви про те, що вчителька принизила учня через службу його батька в ЗСУ.

У листі військовослужбовець НГУ, сержант Олег Звозда, повідомив, що педагог неодноразово принижувала його сина у присутності однокласників. Вчителька української мови та літератури під час уроку дозволяла собі образливі висловлювання на адресу учня. «За її переконаннями, він росте «…тупим…» і «…дибі***…» тому, що його батько військовий і не приділяє синові достатньо часу…».

За словами батька, подібна поведінка вчительки триває не перший рік, а керівництву школи могло бути про це відомо. Також він висловив обурення тим, що після інциденту адміністрація школи проводила розмову з дитиною без попередження батьків.