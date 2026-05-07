Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скандал у львівській школі. Звільнено вчительку, яка назвала учня «тупим»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у львівській школі. Звільнено вчительку, яка назвала учня «тупим»
Учителька Ольга Страхова втрапила у скандал
фото: lviv.media

Догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник і соціальний педагог

У Львові звільнили вчительку ліцею №13 після скандалу з образою учня. Про це повідомив очільник Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, передає «Главком».

«Повідомляю про результати перевірки в школі №13. Ми детально вивчили всі обставини, поспілкувалися з учасниками ситуації та провели внутрішню перевірку. Станом на сьогодні вчителька вже не працює у цьому закладі освіти. Понеділок був її останнім робочим днем», – йдеться у повідомленні.

Скандал у львівській школі. Звільнено вчительку, яка назвала учня «тупим» фото 1

Закалюк зауважив, що за неналежне реагування та порушення під час внутрішнього розгляду ситуації догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник і соціальний педагог.

«Дякую всім небайдужим, хто звернув увагу на цю ситуацію. Безпека дітей, їхня гідність та довіра батьків до школи — це безумовний пріоритет. Водночас закликаю всіх бути відповідальними у публічних оцінках і пам’ятати, що за кожною ситуацією стоять люди, а будь-які висновки мають ґрунтуватися на перевіреній інформації, яка потребує часу для зʼясування усіх обставин зі всіх сторін. Робимо висновки. І маємо зробити все, щоб подібні ситуації не повторювалися», – підсумував очільник Департаменту освіти та культури.

Раніше у Львові розгорівся скандал у школі №13 після заяви про те, що вчителька принизила учня через службу його батька в ЗСУ.

У листі військовослужбовець НГУ, сержант Олег Звозда, повідомив, що педагог неодноразово принижувала його сина у присутності однокласників. Вчителька української мови та літератури під час уроку дозволяла собі образливі висловлювання на адресу учня. «За її переконаннями, він росте «…тупим…» і «…дибі***…» тому, що його батько військовий і не приділяє синові достатньо часу…».

За словами батька, подібна поведінка вчительки триває не перший рік, а керівництву школи могло бути про це відомо. Також він висловив обурення тим, що після інциденту адміністрація школи проводила розмову з дитиною без попередження батьків.

Читайте також:

Теги: школа скандал Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Дональда Трампа різко розкритикувала політику відкритих кордонів у ЄС
Білий дім звинуватив ЄС у створенні умов для терору
Сьогодні, 13:26
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево з послом США Білом Вайтом
«Не вам диктувати порядок денний». Глава МЗС Бельгії посварився з послом США
Вчора, 16:55
Вагони стали непридатними до експлуатації набагато раніше передбаченого нормативного строку через неякісну сталь і грубі зварні порушення
Неякісні вагони для Укрзалізниці: керівників заводу підозрюють у збитках на 64 млн
4 травня, 17:46
Катерина Осадча назвала поради, як зберегти молодість
Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт
1 травня, 18:32
Правоохоронці та керівництво ліцею проводять роз’яснювальну бесіду з учнем та його батьками
Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей
29 квiтня, 09:55
Справедливість під тиском: як проходить суд у справі Фаріон
Справедливість під тиском: як проходить суд у справі Фаріон
27 квiтня, 16:40
Віталій Козловський зі своєю вчителькою з музики Іриною Михайлівною
«Я не достойний тієї трійки!» Козловський звернувся до своєї вчительки з музики на концерті (відео)
22 квiтня, 14:55
У Раді пояснили, як реформа профільної школи змінить долю вчителів та учнів
Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів
13 квiтня, 09:33
Між Марічкою Довбенко та Тарасом Тополею розгорівся скандал після інтерв'ю співака
Журналістка заявила про погрози від команди Тараса Тополі через інтерв’ю: деталі
8 квiтня, 09:49

Події в Україні

Скандал у львівській школі. Звільнено вчительку, яка назвала учня «тупим»
Скандал у львівській школі. Звільнено вчительку, яка назвала учня «тупим»
Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників
Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників
Окупанти відкрили «парк побєди» у найбільш зруйнованому районі Маріуполя
Окупанти відкрили «парк побєди» у найбільш зруйнованому районі Маріуполя
Окупанти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині
Окупанти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині
З початку року ДТЕК вклав 5 млрд грн у підготовку ТЕС та шахт до наступної зими
З початку року ДТЕК вклав 5 млрд грн у підготовку ТЕС та шахт до наступної зими
«Перемир’я немає»: Сили оборони назвали найгарячіші напрямки фронту
«Перемир’я немає»: Сили оборони назвали найгарячіші напрямки фронту

Новини

Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua