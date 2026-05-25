Терехов у Празі розказав, чого добивається Росія, тероризуючи Харків

Терехов: Прифронтові міста мають спільні проблеми, і шлях до їх вирішення теж має бути спільним

Стійкість прифронтових міст та громад сьогодні важлива не лише для безпеки України, а й всієї Європи. Про це розповів голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов на безпековому форумі GLOBSEC (Прага).

«Сьогодні формується нова архітектура безпеки, і Україна займає в ній провідне місце. Бо життя Харкова – це життя України. А безпека України – це безпека Європи. Якщо Європа не хоче, щоб війна прийшла на її землю, вона має бути об’єднаною в підтримці України», – наголосив голова Асоціації прифронтових міст та громад.

Водночас він зазначив, що справедливий і довготривалий мир можливий лише за умови чітких гарантій для України: «Всі хочуть миру. Але мир не може бути будь-якою ціною. Він має бути справедливим і таким, що не закінчиться новою хвилею війни через рік чи кілька місяців. Для нас важливо, щоб це було гарантовано», – додав Ігор Терехов.

Розповідаючи про реалії життя прифронтового міста, очільник Асоціації прифронтових міст та громад навів приклад Харкова, де сьогодні постійно перебувають близько 1,3 мільйона людей, з них 215 тисяч – вимушені переселенці. Попри всі виклики місто забезпечує роботу транспорту, комунальних служб, соціальну підтримку, будує підземні школи, готується до нового складного опалювального сезону.

Досвід Харкова та необхідність координації з іншими прифронтовими територіями став важливим поштовхом до створення Асоціації прифронтових міст та громад, яка сьогодні вже налічує понад 330 громад із 12 областей. Її головна мета – відстоювати інтереси людей, які залишаються жити поруч з лінією фронту, і домагатися для таких територій окремих механізмів підтримки.

Ігор Терехов наголосив, що прифронтові громади не можуть жити за тими самими правилами, що й тилові міста, адже вони щодня стикаються з обстрілами, руйнуванням інфраструктури, проблемами з енергетикою, відтоком бізнесу, потребою в житлі, роботі та безпечному навчанні для дітей.

«Прифронтові міста мають спільні проблеми, і шлях до їх вирішення теж має бути спільним. Не може бути однакового підходу до тилових міст і прифронтових громад, які фактично живуть у воєнній реальності. Нам потрібні інші фінансові механізми, інша підтримка бізнесу, інша енергетична політика і зовсім інша увага до людей», – зазначив міський голова.

Серед результатів роботи Асоціації він назвав збереження частини ПДФО в місцевих бюджетах, привернення уваги уряду до проблем прифронтових територій, а також відстоювання інтересів малого бізнесу. Ігор Терехов також наголосив, що головне завдання Асоціації – не допустити, щоб прифронтові території втрачали людей:

«Чого добивається Росія? Щоб люди виїхали, щоб міста спорожніли, щоб замість життя були руїни. А наше завдання – зробити все навпаки. Щоб люди залишалися, працювали, виховували дітей, отримували послуги, мали роботу і відчували, що про них не забули. Саме для цього ми об’єдналися», – додав Терехов.

Повернення людей у прифронтові міста, за словами мера, можливе лише за кількох умов: безпека, житло, робота, навчання дітей і реальна соціальна підтримка.

«Повертати людей – це наша головна мета. Але люди повернуться тоді, коли відчуватимуть безпеку, матимуть де жити, де працювати і де навчати дітей. Тому економіка прифронтових міст, підтримка бізнесу, енергетична стійкість і соціальна політика – це не окремі питання. Це основа майбутнього цих громад», – резюмував Ігор Терехов.