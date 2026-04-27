Битва за Покровськ: де ворог накопичує сили та яку головну ціль обрав для удару (відео)

Лариса Голуб
Ворог рветься до нових селищ на Покровському напрямку
фото: скрин з відео

Ворог суне малими групами на Гришине, але північні околиці Покровська стали для них справжньою пасткою

Російські окупаційні війська продовжують наступ на Покровську агломерацію, намагаючись захопити ключові населені пункти. Водночас Сили оборони утримують північні околиці Покровська та нищать техніку ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. 

Ситуація у Покровську

У Покровську українські захисники міцно тримають позиції на північних околицях міста. У південно-східній частині ворог намагається накопичити важку техніку, зокрема танки та артилерію. 

Українські військові виявляють ці скупчення та завдають вогневого ураження. Також триває активна робота зі знищення пунктів управління та позицій російських операторів безпілотників. 

Наступ на Гришине та Василівку

Російська армія не припиняє тиску на населений пункт Гришине, намагаючись закріпитися у його західній частині. Противник діє малими групами, просуваючись через поля та лісосмуги. 

Кінцевою метою ворога на цій ділянці є вихід до околиць Василівки та Новоолександрівки. Проте штурмова активність росіян супроводжується системними проблемами з логістикою, зокрема з постачанням їжі та медикаментів. 

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли про значну концентрацію сил противника в цьому районі та постійні спроби прорвати українську оборону. 

За минулу добу, 26 квітня, підрозділи Сил оборони відбили 55 ворожих штурмів, зупинивши просування російський окупантів на Покровському напрямку. Всього за добу на фронті відбулося 241 бойове зіткнення.

Зазначимо, що раніше СЗР України повідомила, що російські командири наказують своїм пораненим бійцям залишатися на позиціях на Покровському напрямку. При цьому вони відмовляються від евакуації загарбників.

Згідно з даними Сирського, найзапекліші зіткнення у березні точилися на чотирьох основних ділянках фронту: Олександрівській, Покровській, Костянтинівській та Лиманській.

Події в Україні

За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак
