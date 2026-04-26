Відома 45-річна телеведуча вагітна первістком

Соломія Вітвіцька заручилася із коханим минулого року на День святого Валентина

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Радісною новиною 45-річна зірка поділилася в Instagram, інформує «Главком».

Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені у руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

«В очікуванні нашого дива», – замилувала підписом Соломія.

До слова, історія знайомства пари розпочалася ще до повномасштабного вторгнення – вони перетиналися в колі спільних друзів. Втім, справжнє зближення відбулося вже після 24 лютого, коли велика війна змінила життя обох. Олексій одразу вступив до лав ЗСУ, а ведуча почала волонтерити. Відтоді спілкування почало активно набирати обертів.

Соломія Вітвіцька з наречним

Пара переживала тривалі розлуки, однак підтримувала зв’язок і знаходила можливість бачитися, коли дозволяла служба. У лютому 2025 року роман переріс у заручини. Тепер же історія кохання Соломії та Олексія отримала новий етап – пара готується стати батьками, і, судячи з оприлюднених фото, поповнення в родині очікується вже зовсім скоро.

