Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Відома 45-річна телеведуча вагітна первістком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Соломія Вітвіцька зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом
фото з відкритих джерел

Соломія Вітвіцька заручилася із коханим минулого року на День святого Валентина

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Радісною новиною 45-річна зірка поділилася в Instagram, інформує «Главком».

Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені у руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

«В очікуванні нашого дива», – замилувала підписом Соломія.

До слова, історія знайомства пари розпочалася ще до повномасштабного вторгнення – вони перетиналися в колі спільних друзів. Втім, справжнє зближення відбулося вже після 24 лютого, коли велика війна змінила життя обох. Олексій одразу вступив до лав ЗСУ, а ведуча почала волонтерити. Відтоді спілкування почало активно набирати обертів.

Соломія Вітвіцька з наречним
Соломія Вітвіцька з наречним
фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Пара переживала тривалі розлуки, однак підтримувала зв’язок і знаходила можливість бачитися, коли дозволяла служба. У лютому 2025 року роман переріс у заручини. Тепер же історія кохання Соломії та Олексія отримала новий етап – пара готується стати батьками, і, судячи з оприлюднених фото, поповнення в родині очікується вже зовсім скоро.

Раніше телеведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Франції 47-річна зірка телебачення народила сина. 

Також українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка шоу «Le Маршрутка» народила сина. 

Читайте також:

Теги: телебачення історія війна роман 24 лютого телеведуча

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua