26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Іванна Гончар
Свята 26 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 травня відзначається Всесвітній день рудих та Всесвітній день Лінді-хопу.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день рудих

Всесвітній день рудих (Redhead Day) відзначається 26 травня. Це свято унікальності людей з натуральним рудим волоссям, які складають лише 1-2% населення планети, покликане популяризувати їхню красу та руйнувати стереотипи.

Свято виникло як ініціатива в Нідерландах, що розпочалася у 2005 році завдяки художнику Барту Ровенхосту, який шукав рудих моделей. Метою свята є підтримка рудоволосих, святкування їхньої унікальності («поціловані сонцем») та підвищення самооцінки.

Всесвітній день Лінді-хопу

Лінді-хоп – американський танець, який народився в Харлемі, Нью-Йорк, у 1928 році. Він був дуже популярний з кінця 1930-х та початку 1940-х років. У своєму розвитку Лінді-хоп поєднав елементи як партнерських, так і сольних танців, використовуючи рухи та імпровізацію афро-американських танців. З лінді-хопу в подальшому виник бугі-вугі, коли цей популярний танець проник з Америки до Європи.

Релігійні свята та їхня історія

День апостолів від 70-ти Карпа й Алфея

26 травня у церковному календарі – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Апостол Карп був учнем і супутником апостола Павла. Він супроводжував Павла і доставляв його письма та послання. Карпа згадується у другому посланні до Тимофея, де апостол Павло зазначає, що залишив у нього книги та фелонь під час свого арешту в Троаді. Згодом Карп став єпископом у місті Берія, що на Балканському півострові, і проповідував на острові Крит, де навернув до христианства багатьох язичників.

Апостол Алфей був батьком апостолів Якова і Левія (Матфея), автора одного з Євангелій. Він походив з міста Капернаума в Галилеї. Про місце його благовістя мало що відомо, але існує церковне предання, що він був батьком мучеників Аверкія і Олени.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо вночі заморозок, то ще протягом 40 днів будуть холодними ранки.
  • Голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом.
  • Якщо літає багато комарів – буде тепла погода.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна прибирати в будинку після заходу сонця.
  • Не варто сваритися і лихословити.
  • Краще не вирушати у далекі подорожі.

Історичні події

  • 1093 – у день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.
  • 1644 – Війна за відновлення Португалії: португальські та іспанські війська заявили про свою перемогу в битві в Монтіхо.
  • 1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.
  • 1821 – створення Пелопоннеського сенату грецькими повстанцями.
  • 1822 – щонайменше 113 людей загинули під час пожежі в церкві Грю, найбільшій пожежі в історії Норвегії.
  • 1879 – підписана Гандамакська угода про створення афганської держави.
  • 1895 – під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву. Храм освячено у 1901 році митрополитом Андреєм Шептицьким.
  • 1927 – остання модель Ford Model T зійшла з конвеєра після виробництва 15 007 003 автомобілів.
  • 1938 – у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген»;
  • 1940 – Друга світова війна: Облога Кале закінчується капітуляцією британського та французького гарнізонів.
  • 1953 – почалося Норильське повстання політв'язнів;
  • 1966 – Британська Гвіана отримала незалежність, ставши Гаяною.
  • 1972 – у Москві підписано радянсько-американський договір про обмеження стратегічних озброєнь – «ОСО-1», «ОСВ-1».
  • 1995 – урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.
  • 2014 – відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Іменини

26 травня іменини святкують: Георгій (Єгор), Іван, Карпо, Олександр, Макар, Маркіян та Олена. 

26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
