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    Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

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    &laquo;Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров&rsquo;я та здоров&rsquo;я рідних дивитися богослужіння по телебаченню&raquo; &ndash; Зеленський - Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

    «Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню» – Зеленський

    «З нагоди Великодня бажаю вірянам західного обряду добробуту, здоров’я та віри, яка справджується і робить життя в розмаїтій Україні комфортнішим» – президент

    Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

    Привітання розміщене на офіційній сторінці глави держави у Facebook.

    «Сьогодні віряни західного обряду відзначають Великдень. Це свято символізує утвердження життя, яке є найбільшою цінністю для кожного цивілізованого суспільства. Це привід провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями, що допомагають нам долати найрізноманітніші життєві виклики. А їх вистачає», – написав глава держави.

    Зеленський наголосив, що «пандемія, яка вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від якої не можна втекти, і досі є викликом для всіх нас».

    «Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви. Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими. Це час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки. А ще – розуміння між людьми, поваги та прийняття нового, викликів та інакшості», – зазначив президент.

    Нагадаємо, у неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п’ятницю Ісус був розп’ятий, а в неділю – воскрес. Великдень у вірян західного обряду відзначається протягом тижня.

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    Теги: свята Володимир Зеленський президент
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