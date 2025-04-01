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Державні та міжнародні свята та пам’ятні дати в квітні 2025 року

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Державні та міжнародні свята та пам’ятні дати в квітні 2025 року
У квітні віряни завершують Великий піст і святкують Великдень
фото: freepik.com

Календар робочих, вихідних та святкових днів за квітень

Квітень – місяць розквіту весни, і цього місяця українці відзначають як релігійні та державні та міжнародні свята. Особливе місце серед них посідають Вербна неділя та Великдень. Також у квітні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики, а також український День ракетно-космічної галузі. 

Робочі, святкові та вихідні дні у квітні 2025 року

У квітні 2025 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:

  • 21 робочий день (понеділок-п'ятниця): 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-30 квітня.
  • 9 вихідних днів (суботи та неділі): 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 квітня.

Нагадуємо, що в умовах дії закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткові вихідні не встановлюються.

Важливі дати у квітні 2025 року: свята та пам’ятні дні

Міжнародні й державні свята у квітні 2025 року
Міжнародні й державні свята у квітні 2025 року
інфографіка: glavcom.ua 

1 квітня – День сміху, Міжнародний день птахів.
4 квітня – День веб-майстра; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням.
5 квітня – День першої конституції України.
6 квітня – День геолога. 
7 квітня – Всесвітній день здоров'я; Міжнародний день пам’яті про геноцид в Руанді.
8 квітня – Міжнародний день ромів.
11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.
12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації і космонавтики. 
13 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя); Песах (єврейська пасха).
15 квітня – День працівників кримінального розшуку України. 
16 квітня – Всесвітній день голосу.
17 квітня – День пожежної охорони.
18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури України
19 квітня – Український День навколишнього середовища.
20 квітня – Свято Воскресіння Христового (Великдень).
21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
22 квітня – Міжнародний день Матері-Землі.
23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права; Всеукраїнський день психолога; Міжнародний день секретаря.
25 квітня – Міжнародний день ДНК, Всесвітній день боротьби проти малярії.
26 квітня – Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу; Міжнародний день інтелектуальної власності. 
28 квітня – Всесвітній день охорони праці.
29 квітня – День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї.
30 квітня – День прикордонника України, Міжнародний день джазу. 

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Теги: вихідні свята українці свято

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