На скандальному заводі «Індар» виявили схему з виведення мільйонів: Фонд держмайна з’ясовує обставини

Нове керівництво підприємства вже виявило сумнівні фінансові операції на понад 72 млн грн

Держава повернула контроль над київським заводом «Індар» – єдиним в Україні виробником інсуліну повного циклу. Попри те, що 70% акцій підприємства належать державі, протягом багатьох років вона не могла повноцінно впливати на його управління. Тепер Фонд державного майна змінив керівництво заводу та взявся перевіряти його фінансову діяльність. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Держава виходить з інсулінової коми? «Індар»: історія хвороби унікального заводу».

Як розповів голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха, за кілька днів роботи нової команди вже вдалося виявити щонайменше один сумнівний епізод, пов’язаний із фінансовими відносинами заводу та приватної компанії. Один із комерційних контрагентів заводу заборгував йому понад 72 млн грн, з яких майже 69 млн грн – неповернута безвідсоткова фінансова допомога.

За словами Наталухи, документи свідчать про підготовку приватної компанії до банкрутства. Крім того, під час аудиту виявили родинні зв’язки між її керівництвом та одним із посадовців попереднього керівництва заводу.

«Тобто підприємство надавало кошти приватним компаніям, створювалася певна заборгованість, після чого ці компанії банкрутували й не повертали гроші. І це лише один епізод, який зараз опрацьовується», – заявив голова Фонду держмайна.

Також після отримання доступу до документації та оцінки фактичного стану заводу можуть переглянути вартість державної частки. Нині вона оцінюється у $24 млн.

«Ми плануємо оновити оцінку відповідно до стану та становища, в якому перебуває підприємство. Одне із завдань – розуміти стан активу та його вартість, щоб далі приймати стратегічні рішення щодо його майбутнього», – пояснив Дмитро Наталуха.

Водночас він наголосив, що приватний пакет у 30% акцій залишиться у власника.

За словами голови Фонду держмайна, наразі конкретних потенційних покупців або інвестиційних пропозицій щодо «Індару» немає.

«Індар» – це українське державне-приватне підприємство фармацевтичної промисловості, розташоване в Києві, яке є національним лідером з виробництва генно-інженерних інсулінів та препаратів для лікування цукрового діабету.

Нагадаємо, на столичному заводі «Індар», понад 70% акцій якого належать державі, вперше за понад десять років змінили керівництво. 27 жовтня наглядова рада «Індару» ухвалила рішення змінити директора заводу. Новим керівником став Ігор Матюнін.

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