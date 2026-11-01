Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

На скандальному заводі «Індар» виявили схему з виведення мільйонів: Фонд держмайна з’ясовує обставини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На скандальному заводі «Індар» виявили схему з виведення мільйонів: Фонд держмайна з’ясовує обставини
Нове керівництво проводить на заводі аудит
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нове керівництво підприємства вже виявило сумнівні фінансові операції на понад 72 млн грн

Держава повернула контроль над київським заводом «Індар» – єдиним в Україні виробником інсуліну повного циклу. Попри те, що 70% акцій підприємства належать державі, протягом багатьох років вона не могла повноцінно впливати на його управління. Тепер Фонд державного майна змінив керівництво заводу та взявся перевіряти його фінансову діяльність. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Держава виходить з інсулінової коми? «Індар»: історія хвороби унікального заводу».

Як розповів голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха, за кілька днів роботи нової команди вже вдалося виявити щонайменше один сумнівний епізод, пов’язаний із фінансовими відносинами заводу та приватної компанії. Один із комерційних контрагентів заводу заборгував йому понад 72 млн грн, з яких майже 69 млн грн – неповернута безвідсоткова фінансова допомога.

За словами Наталухи, документи свідчать про підготовку приватної компанії до банкрутства. Крім того, під час аудиту виявили родинні зв’язки між її керівництвом та одним із посадовців попереднього керівництва заводу.

«Тобто підприємство надавало кошти приватним компаніям, створювалася певна заборгованість, після чого ці компанії банкрутували й не повертали гроші. І це лише один епізод, який зараз опрацьовується», – заявив голова Фонду держмайна.

Також після отримання доступу до документації та оцінки фактичного стану заводу можуть переглянути вартість державної частки. Нині вона оцінюється у $24 млн.

«Ми плануємо оновити оцінку відповідно до стану та становища, в якому перебуває підприємство. Одне із завдань – розуміти стан активу та його вартість, щоб далі приймати стратегічні рішення щодо його майбутнього», – пояснив Дмитро Наталуха.

Водночас він наголосив, що приватний пакет у 30% акцій залишиться у власника.

За словами голови Фонду держмайна, наразі конкретних потенційних покупців або інвестиційних пропозицій щодо «Індару» немає.

«Індар» – це українське державне-приватне підприємство фармацевтичної промисловості, розташоване в Києві, яке є національним лідером з виробництва генно-інженерних інсулінів та препаратів для лікування цукрового діабету.

Нагадаємо, на столичному заводі «Індар», понад 70% акцій якого належать державі, вперше за понад десять років змінили керівництво. 27 жовтня наглядова рада «Індару» ухвалила рішення змінити директора заводу. Новим керівником став Ігор Матюнін.

Журналістам показали виробничі склади, готову продукцію та розповіли про контроль якості ліків.

Читайте також:

Теги: гроші документи держава Дмитро Наталуха Індар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На житло для ветеранів у 2027 році планують спрямувати на 1,2 млрд грн більше, ніж цьогоріч
Фінансування житла для ветеранів зросте на 1,2 млрд грн у 2027 році
23 жовтня, 14:34
Астрологічний прогноз на 22 жовтня 2026 року
Терезам – шукати компроміс, Скорпіонам – не поспішати з висновками: найавторитетніший гороскоп на 22 жовтня 2026 року
21 жовтня, 15:00
Наталуха: Безпекова ситуація однозначно позначилася
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
19 жовтня, 05:50
Реконструкцію корпусу стоматологічного факультету проводили у 2020–2021 роках
Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки
16 жовтня, 03:09
Ідеться про частину приблизно €260 млрд російських суверенних активів
США запропонували Європі розморозити частину активів Росії
15 жовтня, 04:20
Яніна Алєєва на ганку біля комори
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
11 жовтня, 17:14
Вереснева інфляція в Україні сягнула 10% у річному вимірі на тлі воєнних і виробничих витрат
Чому зростають ціни
10 жовтня, 17:45
Трамп намагається продемонструвати американцям, що здатен вплинути на ціни на пальне
The Telegraph назвав причину дизельної угоди США і РФ
10 жовтня, 16:45
Прем'єр розповів про подальше фінансування оборонних потреб України
Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд на оборону
7 жовтня, 12:39

Бізнес

На скандальному заводі «Індар» виявили схему з виведення мільйонів: Фонд держмайна з’ясовує обставини
На скандальному заводі «Індар» виявили схему з виведення мільйонів: Фонд держмайна з’ясовує обставини
Зміна влади на «Індарі». Журналісти показали, що відбувається на унікальному підприємстві (фото)
Зміна влади на «Індарі». Журналісти показали, що відбувається на унікальному підприємстві (фото)
Борги на балансуючому ринку залишають енергетиків без грошей на відновлення – експерт
Борги на балансуючому ринку залишають енергетиків без грошей на відновлення – експерт
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку
ЄС обмежує українську сталь, зате продовжує завозити російські сляби – «Метінвест»
ЄС обмежує українську сталь, зате продовжує завозити російські сляби – «Метінвест»
В Україні зараз немає ринкових підстав для скасування нульової квоти на експорт брухту – експерт
В Україні зараз немає ринкових підстав для скасування нульової квоти на експорт брухту – експерт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
153K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
90K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua