До Українського легіону у Польщі вперше приєдналися жінки: які спеціальності обрали

Рекрутинговий центр Легіону отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби

У Генеральному консульстві України у Любліні 10 січня підписала контракти друга група українців, які проживають за кордоном для проходження військової служби у лавах Українського легіону. Про це повідомила пресслужба Міноборони у п'ятницю, 10 січня.

Представник командування підрозділу підполковник Петро Горкуша розповів, що цього разу контракти підписали більше рекрутів, ніж попередній раз. За його словами, це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи.

Він також зазначив, що до Українського легіону вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов'язані з медициною та зв'язком.

Більшість нових добровольців проживає у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи.

За словами Горкуші, рекрутинговий центр Українського легіону отримав уже близько 1300 заяв на проходження служби.

Нагадаємо, перший підрозділ Українського легіону, який формували у Польщі, вже поїхав в Україну, де військовослужбовці продовжать навчання. Про це Радіо Свобода повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. За словами дипломата, 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

У листопаді в Польщі добровольці з «Українського легіону» склали військову присягу на вірність українському народу. Наразі вони проходять підготовку.

Раніше в Генеральному консульстві України в Любліні перші добровольці підписали контакт на проходження служби в «Українському легіоні». Повідомлялося, що після церемонії вони вирушать на полігон Збройних сил Польщі.

Зазначимо, українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі.