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«Метінвесті Політехніка» розширює навчальні програми для ветеранів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Метінвесті Політехніка» розширює навчальні програми для ветеранів

У «Метінвесті Політехніка» почали реалізувати спеціалізовані навчальні програми для ветеранів: вони охоплюють цифрове проектування та мультикомпетенції

Перший приватний техноєлогічний університет «Метінвест Політехніка» долучився до міжнародного форуму «Майбутнє в Україні: відновлення та розвиток людського капіталу», де говорили про важливість освіти в процесах відновлення країни. Захід став важливою платформою для обговорення питань, пов’язаних з підготовкою нових кадрів, розвитком ветеранських програм та відновленням інфраструктури. Там університет представив свої ініціативи з підготовки фахівців, здатних стати рушієм змін у післявоєнному відродженні України.

Подія відбулася в межах проєкту «Школа відновлення громад» – глобальної освітньої програми, яка готує муніципальних менеджерів до післявоєнного відновлення України. Метінвест Політехніка є важливим освітнім партнером цього проєкту і вже реалізує спеціалізовані навчальні програми для його учасників. Особливий акцент у виші роблять на навчальних програмах для ветеранів, каже Вадим Пухальський, керівник департаменту розвитку.

«Ми в Метінвест Політехніці розуміємо, як важливо створити доступ до високоякісної освіти для ветеранів. Наші освітні програми не лише надають технічні знання, а й розвивають такі важливі мультикомпетенції, як критичне мислення, цифрове проєктування та глибоке розуміння виробничих і бізнес-процесів. Ветерани, які навчаються у нашому університеті, активно залучаються до реальних проєктів промисловості, здобуваючи практичний досвід, необхідний для участі в процесах відновлення інфраструктури та розвитку країни». Він також підкреслив, що університет прагне створити для ветеранів такі умови, які допоможуть їм реалізувати свій потенціал і стати рушієм змін у післявоєнному відновленні України.

Також на заході відбулася дискусія про повернення людей та відновлення людського капіталу – говорили про стимули для повернення внутрішньо переміщених осіб, ситуацію на тимчасово окупованих територіях і роль держави у створенні можливостей для громадян. Було представлено результати всеукраїнського соціологічного дослідження серед ВПО, що дало змогу оцінити головні проблеми, з якими вони стикаються.

«Метінвесті Політехніка» розширює навчальні програми для ветеранів фото 1

«Школа відновлення громад», заснована Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь.Реборн», має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в межах програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з Метінвестом і SCM. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Нагадаємо, компанія Метінвест Ріната Ахметова інвестувала майже 600 мільйонів у розвиток освіти, щоб підвищити її якість та підтримати фундаментальну науку.

Також компанія заснувала технічний університет «Метінвест Політехніка»: за три роки у нього вступило понад 1080 студентів, а магістри першого випуску вже отримали дипломи, які дають можливість працювати на передових промислових підприємствах. Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації. Дізнатися більше про спеціальності, які можна отримати, навчальні програми, умови зарахування на бакалаврські та магістерські програми, а також про стипендію можна на сайті університету: https://metinvest.university/

Теги: Маріуполь школа бізнес

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