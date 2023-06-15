Надання житлових субсидій буде спрощено: Кабмін ухвалив зміни

Після подачі заявки Пенсійний фонд самостійно збере решту даних

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дає можливість в рамках експериментального проєкту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання. Документ уряд ухвалив ще 13 червня, однак подробиці, які стосуються нового механізму, Міністерство соціальної політики повідомило лише в четвер, 15 червня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, час, який витрачає людина на призначення соцдопомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви – автоматизовано.

«Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки й витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій. Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви НЕ потрібно», – зауважують у Мінсоцполітики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уповноваженому члену родини потрібно буде лише подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку в форматі IBAN, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Після цього органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати, стверджують у міністерстві.

Подати спрощене звернення можна буде:

в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України;

у мобільному додатку ПФУ;

на порталі Дія.

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або у ЦНАПах. Фізична присутність у Пенсійному фонді непотрібна.

Протягом 10 робочих днів з моменту подання спрощеної заяви триватиме перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої – замість заявника – повної форми заяви й декларації для кожного домогосподарства. Далі Пенсійний фонд збере необхідні дані й ухвалить рішення про призначення субсидії або відмову в призначенні. У разі відмови заявники матимуть 14 днів, щоб на підставі підтвердних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, Пенсійний фонд України може змінити своє рішення на позитивне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там також зауважили, що чинний порядок подання заяви на субсидію з поданням повного пакета документів також зберігається. В Мінсоцполітики пояснили, що надають різні канали та способи подання заяв з урахуванням віку, звичок та рівня цифрової грамотності потенційних субсидіантів.

До слова, на одержувачів субсидій чекають жорсткі перевірки. Уряд планує скоротити списки отримувачів та урізати розмір виплат.