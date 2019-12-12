Після розведення військ на Луганщині у «сірій» зоні опинилося близько 800 людей
Голова ОДА говорить, що на ділянках розведення військ зараз тихо, «ніхто не стріляє»
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що після розведення військ у Катеринівці залишилося до 200 людей, а у Золотому-4 (селище Родіна) близько 600.
В інтерв’ю «Главкому» Гайдай запевнив, що зараз на ділянках розведення військ «все тихо, ніхто не стріляє».
«Я іноді там буваю, приїжджаю в школу, контролюю іноді якісь роботи, абсолютно спокійно там. Постійно є представники ОБСЄ, провели розмінування, постійно представники СЦКК там перебувають», - говорить посадовець.
Голова ОДА говорить, що жителі не скаржаться на життя керівництву області, «всі, хто хоче, той виїжджає з «сірої» зони».
За словами Гайдая, єдине звернення було до президента від переселенців, яких примусово вигнали з будинків на лінії розмежування, з боку тимчасово окупованої території. «Там було 15 родин. До них прийшли і сказали: 30 хвилин і вас тут нема! Вони навіть не змогли забрати своїх речей», - розповів посадовець.
Наразі, говорить Гайдай, вигнанцям жити ніде. «Я вже знайшов 15 квартир, які на балансі військово-цивільної адміністрації Золотого. Квартири у Золотому-2, (селище Карбоніт). Всі квартири «вбиті у хлам». Зараз розробляємо проєктно-кошторисну документацію і, я думаю, перші п’ять у належному стані я зможу людям віддати десь через 3-3,5 місяці: зробимо там нормальні ремонти», - пояснив голова ОДА.