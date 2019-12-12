Після розведення військ на Луганщині у «сірій» зоні опинилося близько 800 людей



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Сергій Гайдай наголосив, що жителі не скаржаться на життя керівництву області

Голова ОДА говорить, що на ділянках розведення військ зараз тихо, «ніхто не стріляє»

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що після розведення військ у Катеринівці залишилося до 200 людей, а у Золотому-4 (селище Родіна) близько 600.

В інтерв’ю «Главкому» Гайдай запевнив, що зараз на ділянках розведення військ «все тихо, ніхто не стріляє».

«Я іноді там буваю, приїжджаю в школу, контролюю іноді якісь роботи, абсолютно спокійно там. Постійно є представники ОБСЄ, провели розмінування, постійно представники СЦКК там перебувають», - говорить посадовець.

Голова ОДА говорить, що жителі не скаржаться на життя керівництву області, «всі, хто хоче, той виїжджає з «сірої» зони».

За словами Гайдая, єдине звернення було до президента від переселенців, яких примусово вигнали з будинків на лінії розмежування, з боку тимчасово окупованої території. «Там було 15 родин. До них прийшли і сказали: 30 хвилин і вас тут нема! Вони навіть не змогли забрати своїх речей», - розповів посадовець.

Наразі, говорить Гайдай, вигнанцям жити ніде. «Я вже знайшов 15 квартир, які на балансі військово-цивільної адміністрації Золотого. Квартири у Золотому-2, (селище Карбоніт). Всі квартири «вбиті у хлам». Зараз розробляємо проєктно-кошторисну документацію і, я думаю, перші п’ять у належному стані я зможу людям віддати десь через 3-3,5 місяці: зробимо там нормальні ремонти», - пояснив голова ОДА.

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