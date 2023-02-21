Коломойський планує звести в Карпатах ще два мегакурорти

У 2016 році люди Коломойського анонсували намір побудувати величезний гірськолижний курорт на хребті Свидовець

Наприкінці 2022 року ТОВ «Буковель» звернулося до двох сільрад – Поляницької (Івано-Франківська область) та Усть-Чорнянської (Закарпаття). Мета звернення – розпочати підготовку до будівництва ще двох курортів – «Бистриця» та «Турбат». Про це повідомляє ініціатива Free Svydovets.

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«Тобто Коломойський та його люди не лише не полишили намір побудувати величезний курорт «Свидовець». Вони планують забудувати трасами, підйомниками та готелями ще й сусідні зі Свидовцем гори – хребет Братківський та ліси навколо гори У’ря», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що анонсований у 2016 році курорт «Свидовець» має приймати до 28 тисяч людей одночасно. У планах – 1400 га території, де розміщуватимуться понад 30 канатних витягів, 230 км лижних трас, 700 га готелів та іншої забудови.

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Анонсовані у 2022 році курорти «Турбат» і «Бистриця» не менш масштабні. Разом це ще 1400 га, 25 тисяч людей одночасно, понад 200 км лижних трас, 28 підйомників.

«Усі три плановані курорти розміщуються поряд і будуть з’єднані з чинним зараз «Буковелем.» Тобто в підсумку планується курорт-монстр, розрахований на понад 65 тисяч людей одночасно! Для порівняня, це як побудувати посеред Карпат ціле місто розміром понад половину Ужгорода», – зазначають в ініціативі.

Усі згадані сільради дали проектованим курортам зелене світло. Станом на зараз триває підготовка необхідних для будівництва документів.

«Уже цього року маємо шанс побачити початок будівельних робіт та початок катастрофи. Чому катастрофи? Тому що екологічні наслідки будівництва такого курорту-монстру абсолютно точно переважатимуть будь-які короткострокові вигоди», – додає Free Svydovets і наводить приклади.

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В ініціативі зазначають, що буде знищено чи пошкоджено як мінімум три тисячі гектарів диких карпатських лісів, лук та річок. За наявними картами, забудова, лижні траси та підйомники пройдуть по заповідних територіях, оселищах численних червонокнижних рослин та тварин, унікальних гірських озерах Свидовця і так далі.

Уточнюється, що лише тільки курорт «Свидовець» – це майже 9 тисяч кубометрів використаної води кожен день і стільки же стічних вод. З двома курортами, анонсованими в 2022 році, вийде під 15 тисяч кубометрів щоденно.

Нагадаємо, нещодавно суд позбавив Коломойського впливу над аеропортом у Дніпрі.